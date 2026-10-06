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JR東日本、新決済「teppay」10月20日開始　モバイルSuicaから利用可能

2026年10月06日 17時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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teppayのイメージ

　東日本旅客鉄道（JR東日本）は10月6日、モバイルSuicaと連携した新しいバーコード決済サービス「teppay（テッペイ）」の導入日を公表した。2026年10月20日11時以降、順次提供を始める。

　teppayは、スマートフォンのモバイルSuicaアプリから利用できる決済・送金サービスだ。

　残高のチャージは現金（コンビニATM）や登録した金融機関、ビューカードを利用可能。ビューカードの場合、事前チャージ不要のビューカード連携払いを選ぶこともできる。

　バーコード決済はルミネやNewDaysといったteppay加盟店のほか、大手コンビニチェーンを含む全国170万ヵ所以上のSmart Code加盟店が対応。アプリ内で「teppay JCB プリカ」を発行すれば、同カード経由でオンライン店舗を含む国内のJCB加盟店も利用可能だ。

　ほかにも、モバイルSuica残高へのチャージや別のteppayユーザーへの残高送付など、複数の機能を用意。使い方次第では、モバイルSuicaよりも利用機会の多いサービスとなるだろう。

　teppayは10月20日11時から順次提供を開始。2027年春にはモバイルPASMOのユーザーも利用可能となる見込みだ。

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