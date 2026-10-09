ソフマップAKIBA アミューズメント館の人気トークイベント「コスマップ撮影会 vol.29」が9月14日に開催され、奥寺テーラ（おくてら・てーら）さん、イノリエマさん、延命のんち（えんめい・のんち）さん、夏夢うらら（なつゆめ・うらら）さん、みうちゃん（千葉心羽さん）、杠 ゆあ（ゆずりは・ゆあ）さんの6人が登場した。

メインMCに就任した奥寺さんと前回も出演したみうちゃん以外の4人がコスマップ初参加。イノリさんは5月までロックグループ「NANONI」で活躍。延命さんはユニット「のんちま」のデビューに向けて準備を進めるアイドル。夏夢さんはDVDリリース歴もあるグラドル兼コスプレイヤー。杠さんは1年ほど前から撮影会に出始めた注目株。それぞれのコメントは以下の通りだ。

【イノリエマ】 サラサラの金髪ロングと離れ目、八重歯、あとAAAカップ（＝貧乳）がチャームポイント。ニックネームは「えまてゃん」です！ グループ時代からグラビア活動はやっているのですが、歌うことが大好きなのでライブも開催しています。ぜひ曲を聴いてほしいです。

【延命のんち】 仲良しの千依まゆ（ちい・まゆ）ちゃんと結成した「のんちま」のセクシー＆小悪魔のパープル担当で、くちびるがチャームポイントです。今日の衣装は「遠目からは裸みたいに見える」と楽屋で盛り上がったので、そこに注目してほしいです（笑）。

【夏夢うらら】 趣味が衣装集めなので、現在がめっちゃ天職みたいな感じ。ガーターベルトがなかなか凝ったデザインで、お尻が見えそうで見えないところがお気に入りです。実は結構お尻は鍛えているのでプリプリ。ぜひ撮影会で確認してください。

【杠 ゆあ】 コスプレは「勝利の女神：NIKKE」「NET（Neverness to Everness）」など、えちえちで可愛いキャラが中心。天川星夏（あまかわ・せいか）さんとシスルさんが憧れです。こう見えて話をするのが大好きで、宇都宮で「超神酒場 LyrA（まじかみさかば・らいら）」というお店もやっています。みなさんといっぱいしゃべりたいです！

6人の衣装はコスマップでおなじみのドレスブランド「vanityME.（バニティー・ミ―）」だが、奥寺さんとみうちゃんの2人だけ明るいカラーリング。「色に合わせて髪を清楚に仕上げました」（奥寺さん）、「バニー衣装は初ですがスカートなのが新鮮」とそれぞれコメント。次回は10月15日の開催予定だ。