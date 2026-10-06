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基板がカセットテープ柄の自作キットにかわいいやつまで勢揃い

クラファン7億円超えのキーボードに長蛇の列！群雄割拠がめちゃ楽しい「TOKYO KEYBOARD EXPO 2026」レポート

2026年10月06日 10時00分更新

文● 宮里圭介　編集●ジサトライッペイ／ASCII

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　数多くのキーボードブランドが集まり、個性派モデルから発売前の最新機までズラリと並ぶ展示・販売イベント、「TOKYO KEYBOARD EXPO」。初回となる昨年は秋葉原UDXで開催され、大盛況となった。

　今年は会場を東京流通センターに移し、会場面積を約2倍に拡大。さらに多くのキーボードが集結した。そんな「TOKYO KEYBOARD EXPO 2026」の会場を回ってきたので、気になったキーボードたちを紹介していこう。

●Keychron

　ひときわ人気の高かったメーカーがKeychron。クラウドファンディングで支援総額7億円を超えた注目の分割キーボード「Orca echo」を試せるとあって、長蛇の列ができていた。

　また、トラックボールの「Keychron T1 HE」の実機を触れたほか、小型トラックボールデバイス「Keychron Nape Pro」の追加カラーバリエーションモデルの展示もあった。

小型トラックボールを搭載し、ロープロキースイッチを採用した「Orca echo」

ボールの位置を微調整できるトラックボール「T1 HE」

人気の小型トラックボール「Nape Pro」のカラーバリエーションモデル

●遊舎工房

　TOKYO KEYBOARD EXPOの主催者でもある遊舎工房ブースも人気だった。とくに、Keychronとのコラボ製品であるトラックボール付き分割キーボード「Valkey Orb」は、数多くの人が触りに訪れていた。

　Orca echoとの大きな違いはキーレイアウトと、通常プロファイルだということ。トラックボールが若干大きく、より操作性が重視されている。このほか、小型の自作キーボードキットなども扱われていた。

操作性と押しやすさを重視したレイアウトの「Valkey Orb」

9キーと少ないが、ダイオード不要で組み立てやすい自作キット「Rookey」

●Vortex Keyboard

　Vortex Keyboardは、シンプルながらも質感や完成度の高さで目を惹く製品が多かった。なかでも、Model Mシリーズは「なんちゃってレトロ調」ではなく、復刻版かと思うほど古いキーボードの特徴を押さえており、胸がアツくなった。

　古くからのPCファンなら、思わず足を止めてしまう出来栄えだ。もちろん、ほかのキーボードもレベルが高く、分割キーボードの「M50」は思わず見とれてしまうほどだった。

レトロ調の「Model M 65」。色といい、デザインといい、まさにあの頃のキーボードという感じだ

ちなみに箱は、どこかで見たような色と文字デザインのコレだそう

アルミボディーとトラックボールが美しい「M50」

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