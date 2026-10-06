基板がカセットテープ柄の自作キットにかわいいやつまで勢揃い
クラファン7億円超えのキーボードに長蛇の列！群雄割拠がめちゃ楽しい「TOKYO KEYBOARD EXPO 2026」レポート
2026年10月06日 10時00分更新
数多くのキーボードブランドが集まり、個性派モデルから発売前の最新機までズラリと並ぶ展示・販売イベント、「TOKYO KEYBOARD EXPO」。初回となる昨年は秋葉原UDXで開催され、大盛況となった。
今年は会場を東京流通センターに移し、会場面積を約2倍に拡大。さらに多くのキーボードが集結した。そんな「TOKYO KEYBOARD EXPO 2026」の会場を回ってきたので、気になったキーボードたちを紹介していこう。
●Keychron
ひときわ人気の高かったメーカーがKeychron。クラウドファンディングで支援総額7億円を超えた注目の分割キーボード「Orca echo」を試せるとあって、長蛇の列ができていた。
また、トラックボールの「Keychron T1 HE」の実機を触れたほか、小型トラックボールデバイス「Keychron Nape Pro」の追加カラーバリエーションモデルの展示もあった。
●遊舎工房
TOKYO KEYBOARD EXPOの主催者でもある遊舎工房ブースも人気だった。とくに、Keychronとのコラボ製品であるトラックボール付き分割キーボード「Valkey Orb」は、数多くの人が触りに訪れていた。
Orca echoとの大きな違いはキーレイアウトと、通常プロファイルだということ。トラックボールが若干大きく、より操作性が重視されている。このほか、小型の自作キーボードキットなども扱われていた。
●Vortex Keyboard
Vortex Keyboardは、シンプルながらも質感や完成度の高さで目を惹く製品が多かった。なかでも、Model Mシリーズは「なんちゃってレトロ調」ではなく、復刻版かと思うほど古いキーボードの特徴を押さえており、胸がアツくなった。
古くからのPCファンなら、思わず足を止めてしまう出来栄えだ。もちろん、ほかのキーボードもレベルが高く、分割キーボードの「M50」は思わず見とれてしまうほどだった。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
-
PCパーツKTUの自作キーボー道
-
-
-
-
-