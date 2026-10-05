PCとゲーム機を1画面に。PIP／PBP対応の32型4K・120Hz「INNOCN CB32U1」

リンクスインターナショナルは、32型4K UHD IPSモニター「INNOCN CB32U1」を10月10日に発売する。販売は全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店で行われ、価格はオープン価格だ。写真編集や動画制作、デザインなど、色の正確さが求められる制作現場を意識したモデルとして投入する。

INNOCN CB32U1は、3840×2160ドット表示の32型IPSパネルに、最大120Hzのリフレッシュレートを組み合わせたモニターだ。Adobe RGB 97%、DCI-P3 97%、sRGB 99%の広色域に加え、工場出荷時キャリブレーションによるΔE<1の色精度をうたい、色再現性を重視するクリエイティブ用途に適した設計という。HDR400 nits対応とコントラスト比1500:1により、暗部から明部まで階調豊かに表示できる点も特徴だ。

表示モードは全11種類を備え、Mac ViewモードやDICOMモードも利用できる。Mac ViewモードはMacBookの内蔵ディスプレイと外部モニターの色味差を抑える用途に向き、DICOMモードはグレースケール特性を意識した表示が可能だ。専用アプリ「PC TOOL」はWindowsとMacに対応し、モニター本体のボタンを使わずPC上から設定変更できるため、作業効率の向上も見込める。

接続端子はUSB Type-C 1基、HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1を装備。USB Type-Cは最大90W給電に対応し、ノートPCへ映像出力、データ転送、給電を1本でまとめられる。さらにPIP/PBP表示に対応し、デスクトップPCとノートPC、あるいはPCとゲーム機を並行表示できる。スタンドは上下昇降130mm、チルト-5°から+20°、スウィーベル±22.5°に対応し、100×100mmのVESAマウントも使える。