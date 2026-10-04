【今推したい漫画】ラジオ投稿に賭ける青春『さむわんへるつ』が50%オフ【集英社 秋マン!!2026】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

毎年恒例の集英社秋の漫画まつり「秋マン!!2026」も本日10月4日が最終日！ 50%オフで購入できるクーポン対象作品の中から、私が個人的に推したい連載中の話題作品を中心にご紹介。

今回はヤマノエイセンセイの『さむわんへるつ』。

面白くなりたい！という一心から、ラジオのネタメールに賭ける情熱を描いた、面白さを追求する青春グラフィティ。「次にくるマンガ大賞2026」のコミックス部門で第1位！

男子が「強さ」「カッコよさ」「優しさ」の次に求められるのは「面白さ」だという真理

さむわんへるつ

ヤマノエイ (著)

全5巻（続巻）

1,716円 (50%オフクーポン適用時｜1～4巻 50%オフ・最新第5巻のみ定価)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

高校2年生の梟森未明は、何事にも真面目に取り組む生徒会長。唯一の悩みは、自分に「面白さ」がないこと。未明は人気芸人コンビ・ロングホープズの深夜ラジオ番組「月曜ミッドナイトトーキング」、通称「月ミド」にネタメールを送り続けているが、3年間一度も採用されたことがない。そんなある日、クラスメイトの水尾海月から、彼女が「月ミド」の有名投稿者、ラジオネーム「うなぎポテト」だと明かされる。未明が憧れていたハガキ職人は、いつも隣にいる女の子だった。未明は海月に対抗心を燃やしながら、彼女と一緒に投稿ネタを探すようになる。やがて未明のメールも採用され、2人はリスナー仲間であると同時にライバルとなっていく。