秋アニメ特集第3回は『#ゾンビさがしてます』『生徒会にも穴はある！』『幻想水滸伝』『野生のラスボスが現れた！ 第2期』『らんま1/2 第3期』の5作品を紹介。

飛び出そう、まだ知らない世界へ！

『#ゾンビさがしてます』

©カツヲ/KADOKAWA/ゾンます製作委員会

作品解説

「これは人違い……いや、ゾンビ違い」



人類の9割が謎の感染症に感染・死亡した“あかいひ”から13年、生き延びた人々は都市を離れ隔離された村で暮らしていた。

壊滅前の記憶がない新世代のアキは、かつて村を出て行った父親を探すため、幼馴染のナツキ、ハルと共に村を抜け出す。

村から出ると、どこもかしこもゾンビだらけ。それでも初めて感じる“外の世界”は、広大で、新鮮で、美しい！

道中出会ったユウ、サクラも加わって、少年少女の過酷で楽しい新生活がはじまる――



『三ツ星カラーズ』『ひとりぼっちの○○生活』のカツヲが描く、ゾンビだらけの“非”日常系エンターテインメント！

スタッフ

原作：カツヲ「#ゾンビさがしてます」（KADOKAWA刊）

監督：宇根信也

助監督：鈴木恭兵

シリーズ構成・脚本：山下憲一、伊丹あき

キャラクターデザイン：下地なるみ

美術監督：武藤正敏

色彩設計：勝田綾太、山本真希

撮影監督：坂井慎太郎

3DCG監督：佐藤淳也

編集：中葉由美子

音楽：東大路憲太

音響監督：立石弥生

アニメーション制作：スタジオコメット

製作：ゾンます製作委員会

オープニングテーマ：「ラキラキ」（歌：すりぃ）

エンディングテーマ：「ソフトアポカリプス」（歌：cadode）

キャスト

アキ：根本京里

ナツキ：Lynn

ハル：宮田俊哉

ユウ：山村 響

サクラ：貫井柚佳

ミカヅキ：日笠陽子

トウカ：小市眞琴

タカモ：高柳知葉

サイゴ：島田愛野

アキの父：鳥海浩輔

番組情報

テレビ朝日系全国24局ネット：10月3日より毎週土曜23:30～

BS朝日：10月3日より毎週土曜25:00～

AT-X：10月5日より毎週月曜21:00～（リピート放送：毎週水曜9:00～／毎週金曜15:00～）

ABEMA：10月3日より毎週土曜24:00～配信

dアニメストア：10月3日より毎週土曜24:00～配信

他各配信サイト：10月8日より毎週木曜24:00～順次配信

※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://zommasu.com/

公式X@zommasu_anime

©カツヲ/KADOKAWA/ゾンます製作委員会