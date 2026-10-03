2026秋アニメ大特集 第3回
【2026秋アニメ】『#ゾンビさがしてます』に『生徒会にも穴はある！』『幻想水滸伝』と注目の新作放送開始
2026年10月03日 19時55分更新
秋アニメ特集第3回は『#ゾンビさがしてます』『生徒会にも穴はある！』『幻想水滸伝』『野生のラスボスが現れた！ 第2期』『らんま1/2 第3期』の5作品を紹介。
2026秋アニメ特集 第3回 紹介作品
- 飛び出そう、まだ知らない世界へ！
『#ゾンビさがしてます』
- この青春、山あり谷あり、穴もあり。
『生徒会にも穴はある！』
- 集いし宿星――運命に抗う英雄譚
アニメ『幻想水滸伝』
- 『野生のラスボスが現れた！』第2期
- 『らんま1/2』第3期
飛び出そう、まだ知らない世界へ！
『#ゾンビさがしてます』
©カツヲ/KADOKAWA/ゾンます製作委員会
作品解説
「これは人違い……いや、ゾンビ違い」
人類の9割が謎の感染症に感染・死亡した“あかいひ”から13年、生き延びた人々は都市を離れ隔離された村で暮らしていた。
壊滅前の記憶がない新世代のアキは、かつて村を出て行った父親を探すため、幼馴染のナツキ、ハルと共に村を抜け出す。
村から出ると、どこもかしこもゾンビだらけ。それでも初めて感じる“外の世界”は、広大で、新鮮で、美しい！
道中出会ったユウ、サクラも加わって、少年少女の過酷で楽しい新生活がはじまる――
『三ツ星カラーズ』『ひとりぼっちの○○生活』のカツヲが描く、ゾンビだらけの“非”日常系エンターテインメント！
スタッフ
原作：カツヲ「#ゾンビさがしてます」（KADOKAWA刊）
監督：宇根信也
助監督：鈴木恭兵
シリーズ構成・脚本：山下憲一、伊丹あき
キャラクターデザイン：下地なるみ
美術監督：武藤正敏
色彩設計：勝田綾太、山本真希
撮影監督：坂井慎太郎
3DCG監督：佐藤淳也
編集：中葉由美子
音楽：東大路憲太
音響監督：立石弥生
アニメーション制作：スタジオコメット
製作：ゾンます製作委員会
オープニングテーマ：「ラキラキ」（歌：すりぃ）
エンディングテーマ：「ソフトアポカリプス」（歌：cadode）
キャスト
アキ：根本京里
ナツキ：Lynn
ハル：宮田俊哉
ユウ：山村 響
サクラ：貫井柚佳
ミカヅキ：日笠陽子
トウカ：小市眞琴
タカモ：高柳知葉
サイゴ：島田愛野
アキの父：鳥海浩輔
番組情報
テレビ朝日系全国24局ネット：10月3日より毎週土曜23:30～
BS朝日：10月3日より毎週土曜25:00～
AT-X：10月5日より毎週月曜21:00～（リピート放送：毎週水曜9:00～／毎週金曜15:00～）
ABEMA：10月3日より毎週土曜24:00～配信
dアニメストア：10月3日より毎週土曜24:00～配信
他各配信サイト：10月8日より毎週木曜24:00～順次配信
※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://zommasu.com/
公式X@zommasu_anime
©カツヲ/KADOKAWA/ゾンます製作委員会
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