2026秋アニメ大特集 第1回
秋アニメ特集開始！ 第1回は『薬屋のひとりごと』の第3期に『パンどろぼう』！
2026年10月01日 18時00分更新
2026年も最後の秋アニメがスタート。第1回は『薬屋のひとりごと』の新作に『パンどろぼう』から。一般層にも大注目の作品！
2026秋アニメ特集 第1回 紹介作品
- 新たな出会い、新たな試練
『薬屋のひとりごと』第3期
- おいしいパンをもとめて、きょうもはしる。
アニメ『パンどろぼう』
- 『氷の城壁』第2期
- 実写版「ONE PIECE」の冒険をLEGOならではのユーモアで描くアニメーションスペシャル
『LEGO ONE PIECE』
- 復讐×溺愛ロマンス、第2章開幕！
『傷だらけ聖女より報復をこめて Season2』
新たな出会い、新たな試練
『薬屋のひとりごと』第3期
©日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
作品解説
子の一族が起こした反乱の後始末も落ち着き、猫猫は花街の薬師としての日常へと戻っていた。ある日、緑青館で出された朝餉をきっかけに、猫猫はとある“違和感”を覚え、その正体を探し始めていた。
一方、本来の身分・皇弟であることを明かし、その責務に向き合い始めた壬氏は、楼蘭から最後に託された≪国を襲う災害の予兆≫に頭を悩ませていた。さらにそこへ、人々を惑わす謎の仙女の噂も飛び交いはじめ、茘国にはふたたび影が落ち始めていた。
物語の舞台は後宮から市井、さらに隣国へと広がり、猫猫と壬氏には新たなる試練が待ち受ける。
スタッフ
原作：日向 夏（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）
キャラクター原案：しのとうこ
監督：筆坂明規
副監督：中川 航
シリーズ構成：長沼範裕
脚本：柿原優子、千葉美鈴、小川ひとみ
キャラクターデザイン：中谷友紀子
美術監督：髙尾克己
色彩設計：相田美里、岡崎菜々子
CGIディレクター：永井 有
撮影監督：鈴木麻予
編集：今井大介
音響監督：はた しょう二
音楽：神前 暁、Kevin Penkin、桶狭間ありさ
アニメーション制作：OLM
製作：「薬屋のひとりごと」製作委員会
オープニングテーマ：「雲を抜け風下へ私だけ」（歌：ヨルシカ）
エンディングテーマ：「AIYOU」（歌：Eve）
キャスト
猫猫：悠木 碧
壬氏：大塚剛央
高順：小西克幸
馬閃：橘 龍丸
羅半：豊永利行
陸孫：内山昂輝
趙迂：藤原夏海
白娘々：上田麗奈
ナレーション：島本須美
番組情報
日本テレビ系30局：10月2日より毎週金曜23:00～
他各配信サイト：放送終了後順次配信
※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://kusuriyanohitorigoto.jp/
公式X@kusuriya_PR
©日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります