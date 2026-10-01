2026年も最後の秋アニメがスタート。第1回は『薬屋のひとりごと』の新作に『パンどろぼう』から。一般層にも大注目の作品！

新たな出会い、新たな試練

『薬屋のひとりごと』第3期

©日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

作品解説

子の一族が起こした反乱の後始末も落ち着き、猫猫は花街の薬師としての日常へと戻っていた。ある日、緑青館で出された朝餉をきっかけに、猫猫はとある“違和感”を覚え、その正体を探し始めていた。

一方、本来の身分・皇弟であることを明かし、その責務に向き合い始めた壬氏は、楼蘭から最後に託された≪国を襲う災害の予兆≫に頭を悩ませていた。さらにそこへ、人々を惑わす謎の仙女の噂も飛び交いはじめ、茘国にはふたたび影が落ち始めていた。

物語の舞台は後宮から市井、さらに隣国へと広がり、猫猫と壬氏には新たなる試練が待ち受ける。

スタッフ

原作：日向 夏（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）

キャラクター原案：しのとうこ

監督：筆坂明規

副監督：中川 航

シリーズ構成：長沼範裕

脚本：柿原優子、千葉美鈴、小川ひとみ

キャラクターデザイン：中谷友紀子

美術監督：髙尾克己

色彩設計：相田美里、岡崎菜々子

CGIディレクター：永井 有

撮影監督：鈴木麻予

編集：今井大介

音響監督：はた しょう二

音楽：神前 暁、Kevin Penkin、桶狭間ありさ

アニメーション制作：OLM

製作：「薬屋のひとりごと」製作委員会

オープニングテーマ：「雲を抜け風下へ私だけ」（歌：ヨルシカ）

エンディングテーマ：「AIYOU」（歌：Eve）

キャスト

猫猫：悠木 碧

壬氏：大塚剛央

高順：小西克幸

馬閃：橘 龍丸

羅半：豊永利行

陸孫：内山昂輝

趙迂：藤原夏海

白娘々：上田麗奈

ナレーション：島本須美

番組情報

日本テレビ系30局：10月2日より毎週金曜23:00～

他各配信サイト：放送終了後順次配信

※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://kusuriyanohitorigoto.jp/

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©日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会