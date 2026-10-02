2026秋アニメ大特集 第2回
人気作品の新シリーズが続々放映開始！ 『東京リベンジャーズ 三天戦争編』に『桃源暗鬼 ～日光・華厳の滝編～』
2026年10月02日 20時10分更新
秋アニメ特集の第2回は人気作の新シリーズが続々。『東京リベンジャーズ 三天戦争編』に『桃源暗鬼 ～日光・華厳の滝編～』の2作品。さらに『テムパル～アイテムの力～』『しろたん』『Spookiz - Breaking the Curse -』を紹介する。
2026秋アニメ特集 第2回 紹介作品
- 一番熱くて、一番切ないタイムリープサスペンス
『東京リベンジャーズ』三天戦争編
- 鬼が勝つか、桃太郎が勝つか、現代を舞台に描かれる新世代ダークヒーロー鬼譚、ここに爆誕！！
『桃源暗鬼』～日光・華厳の滝編～
- 伝説の鍛冶職人、己の運命を打ち変える！
『テムパル～アイテムの力～』
- まっしろでふわふわなたてごとアザラシの「しろたん」と、お友だちの「らっこいぬ」「しぇる」「らむね」も集まって、楽しい冒険がはじまります。
『しろたん』
- YouTube総再生回数33億超え！ 個性豊かなモンスターキッズたちによる、ドタバタ？！愉快な大冒険！
『Spookiz - Breaking the Curse -』
一番熱くて、一番切ないタイムリープサスペンス
『東京リベンジャーズ』三天戦争編
©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
東京卍會と天竺の抗争は凄惨な結果で幕を閉じた。
それぞれが悲しみを抱えながら次の道へ進む中、花垣武道（タケミチ）は死亡した稀咲鉄太に畏怖の念を抱く。
そして、タイムリープでの一部始終を聞いた佐野万次郎（マイキー）は、ある決断をする。
戦いを終えて過去を離れたタケミチは、ついに恋人・橘日向（ヒナタ）が生きている最高の未来に辿り着く。
しかし、そこに“彼”の姿はなかった。
3チームが覇権を争う“三天時代”となった世界で、最後のリベンジが始まる！
スタッフ
原作：和久井 健『東京卍リベンジャーズ』（講談社「週刊少年マガジン」）
監督：小平麻紀
シリーズ構成：むとうやすゆき
シリーズ構成協力：初見浩一
キャラクターデザイン：大貫健一、太田恵子、露木愛里、高倉香恵
バイク・プロップデザイン：原 由知、福島秀機
美術監督：松本留美
美術設定：谷内優穂
色彩設計：辻󠄀田邦夫
撮影監督：家高浩司
3DCG：SMDE
音響監督：飯田里樹
音楽：堤 博明
アニメーション制作：ライデンフィルム
オープニング主題歌：「IGNITE」（歌：JO1）
エンディング主題歌：「トリックスター」（歌：go!go!vanillas）
キャスト
花垣武道（タケミチ）：新 祐樹
橘 日向（ヒナタ・ヒナ）：和氣あず未
橘 直人（ナオト）：逢坂良太
佐野万次郎（マイキー）：林 勇
龍宮寺 堅（ドラケン）：福西勝也
松野千冬：狩野 翔
三ツ谷 隆：松岡禎丞
柴 八戒：畠中 祐
林 良平（ぺーやん）：野津山幸宏
河田ナホヤ（スマイリー）：河西健吾
河田ソウヤ（アングリー）：河西健吾
武藤泰宏（ムーチョ）：小野大輔
三途春千夜：岡本信彦
千堂 敦（アッくん）：寺島拓篤
山本タクヤ：広瀬裕也
鈴木マコト：武内駿輔
山岸一司：葉山翔太
半間修二：江口拓也
乾 青宗：榎木淳弥
九井 一：花江夏樹
鶴蝶：山下誠一郎
望月莞爾：稲田 徹
斑目獅音：内山昂輝
灰谷 蘭：浪川大輔
灰谷竜胆：下野 紘
佐野真一郎：松風雅也
瓦城千咒：伊藤茉莉也
明司武臣：下鶴直幸
今牛若狭：立花慎之介
荒師慶三：星野貴紀
寺野 南：安元洋貴
番組情報
MBS・TBS：10月2日より毎週金曜25:23～
CBC：10月2日より毎週金曜25:53～
BS-TBS：10月2日より毎週金曜26:30～
AT-X：10月3日より毎週土曜21:00～（リピート放送：毎週火曜28:30～／毎週土曜6:00～） ほか
ディズニープラス：10月2日より毎週金曜26:00～世界定額制動画配信（SVOD）独占配信
※中国本土を除く
※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://tokyo-revengers-anime.com/
公式X@anime_toman
©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
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