秋アニメ特集の第2回は人気作の新シリーズが続々。『東京リベンジャーズ 三天戦争編』に『桃源暗鬼 ～日光・華厳の滝編～』の2作品。さらに『テムパル～アイテムの力～』『しろたん』『Spookiz - Breaking the Curse -』を紹介する。

一番熱くて、一番切ないタイムリープサスペンス

『東京リベンジャーズ』三天戦争編

©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

東京卍會と天竺の抗争は凄惨な結果で幕を閉じた。

それぞれが悲しみを抱えながら次の道へ進む中、花垣武道（タケミチ）は死亡した稀咲鉄太に畏怖の念を抱く。

そして、タイムリープでの一部始終を聞いた佐野万次郎（マイキー）は、ある決断をする。



戦いを終えて過去を離れたタケミチは、ついに恋人・橘日向（ヒナタ）が生きている最高の未来に辿り着く。

しかし、そこに“彼”の姿はなかった。



3チームが覇権を争う“三天時代”となった世界で、最後のリベンジが始まる！

スタッフ

原作：和久井 健『東京卍リベンジャーズ』（講談社「週刊少年マガジン」）

監督：小平麻紀

シリーズ構成：むとうやすゆき

シリーズ構成協力：初見浩一

キャラクターデザイン：大貫健一、太田恵子、露木愛里、高倉香恵

バイク・プロップデザイン：原 由知、福島秀機

美術監督：松本留美

美術設定：谷内優穂

色彩設計：辻󠄀田邦夫

撮影監督：家高浩司

3DCG：SMDE

音響監督：飯田里樹

音楽：堤 博明

アニメーション制作：ライデンフィルム

オープニング主題歌：「IGNITE」（歌：JO1）

エンディング主題歌：「トリックスター」（歌：go!go!vanillas）

キャスト

花垣武道（タケミチ）：新 祐樹

橘 日向（ヒナタ・ヒナ）：和氣あず未

橘 直人（ナオト）：逢坂良太

佐野万次郎（マイキー）：林 勇

龍宮寺 堅（ドラケン）：福西勝也

松野千冬：狩野 翔

三ツ谷 隆：松岡禎丞

柴 八戒：畠中 祐

林 良平（ぺーやん）：野津山幸宏

河田ナホヤ（スマイリー）：河西健吾

河田ソウヤ（アングリー）：河西健吾

武藤泰宏（ムーチョ）：小野大輔

三途春千夜：岡本信彦

千堂 敦（アッくん）：寺島拓篤

山本タクヤ：広瀬裕也

鈴木マコト：武内駿輔

山岸一司：葉山翔太

半間修二：江口拓也

乾 青宗：榎木淳弥

九井 一：花江夏樹

鶴蝶：山下誠一郎

望月莞爾：稲田 徹

斑目獅音：内山昂輝

灰谷 蘭：浪川大輔

灰谷竜胆：下野 紘

佐野真一郎：松風雅也

瓦城千咒：伊藤茉莉也

明司武臣：下鶴直幸

今牛若狭：立花慎之介

荒師慶三：星野貴紀

寺野 南：安元洋貴

番組情報

MBS・TBS：10月2日より毎週金曜25:23～

CBC：10月2日より毎週金曜25:53～

BS-TBS：10月2日より毎週金曜26:30～

AT-X：10月3日より毎週土曜21:00～（リピート放送：毎週火曜28:30～／毎週土曜6:00～） ほか



ディズニープラス：10月2日より毎週金曜26:00～世界定額制動画配信（SVOD）独占配信

※中国本土を除く

※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://tokyo-revengers-anime.com/

公式X@anime_toman

©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会