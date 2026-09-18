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Lenovo おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第2回

「Lenovo LOQ Tower 17IAX10（Intel）」の特長をチェック

「初めての本格ゲーミングPC」に冴えた選択肢！ 最安構成20万円以下のLenovo LOQに要注目

2026年09月18日 19時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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レノボの「Lenovo LOQ Tower 17IAX10（Intel）」をオススメ！　※画像をタップすると別ページへジャンプします

「ゲーミングPC、最初の一台」の本命が来た！

　秋はゲームシーズンと言っても良いぐらい大作・人気作が毎年登場しますが、特に今年は「グランド・セフト・オートVI（GTA6）」の発売を控えているということで、界隈はいつになく盛り上がっています。

　このチャンスを活かそうと各社からさまざまなゲーミングPCが登場していますが、今回紹介するのは界隈に興味を持ったみなさんにぜひオススメしたい、最安構成20万円以下のコンパクト・ゲーミングデスクトップPCシリーズ、レノボの「Lenovo LOQ Tower 17IAX10（Intel）」です。さっそく特長を確認してみましょう！

「Lenovo LOQ Tower 17IAX10（Intel）」をチェック！
 

Core Ultra＋RTX 50シリーズ選択可能な本格的ゲーミング性能！

　PCゲーム初心者にオススメとは言え、スペックがお粗末ではPCゲーミングの楽しさを感じられません。その点、「Lenovo LOQ Tower 17IAX10（Intel）」は最安モデルでもIntel Core Ultra 7 255HXと、NVIDIA GeForce RTX 3050 6GBの組み合わせに、16GBメモリー＆512GB SSDを搭載。

　つまり、最安構成でも「めっちゃカメレオン」などカジュアルな作品を遊べるのはもちろん、人気のFPSや対戦格闘ゲームをフルHD環境でプレイすることが可能です。

　そしてGPUは、前述のRTX 3050 6GB GDDR6のほか、モデルのカスタマイズ次第でRTX 5050 8GB GDDR6／RTX 5060 8GB GDDR7／RTX 5060 Ti 8GB GDDR7のいずれかを搭載できるため、グラフィックにこだわった大作も設定次第で快適にプレイできるでしょう。

Lenovo LOQ Tower 17IAX10（Intel）
　製品番号：91AY000YJM

参考構成 販売価格：19万7800円

【OS】Windows 11 Home
【CPU】Core Ultra 7 255HX
【GPU】GeForce RTX 3050 6GB
【メモリー】16GBメモリー DDR5
【ストレージ】512GB SSD Gen4
【電源】500W 80PLUS PLATINUM
【無線】Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2対応
【筐体色】ルナグレー
【サイズ】約幅170×奥行279.7×高さ376mm／約6.7kg

最安構成でもIntel Core Ultra 7 255HXとNVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6を搭載。人気ゲームの多くをフルHD解像度で楽しめるでしょう

「Lenovo LOQ Tower 17IAX10（Intel）」をチェック！
 

17Lのコンパクトタワーは置き場所に困りません！

　「Lenovo LOQ Tower 17IAX10（Intel）」の本体サイズは約幅170×奥行279.7×高さ376mmで重量は約6.7kg。

　いわゆるフルタワーのような巨大筐体ではなく、エアフローに気を使ったうえでコンパクトにまとめた設計に仕上がっているため、置き場所に困ったり悪目立ちせずに済みます。外観もルナグレー色のシンプルな造形で、「ゲーミングPC特有のギラギラした外見は苦手なんだよね……」という方も安心して設置できるはず。

エアフローに気を配った筐体設計で静音動作を実現。前面パネル部に80mmファン、背面パネル部に92mmファンを備えています

「Lenovo LOQ Tower 17IAX10（Intel）」をチェック！
 

拡張性も魅力！ メモリーは32GB、SSDは2基まで増やせる

　「Lenovo LOQ Tower 17IAX10（Intel）」は購入後に自分でストレージを増やせる拡張性と、使いやすい前面端子も特長の1つ。

　メモリーはDDR5-5600を最大32GBまで、ストレージはM.2 SSDを2基まで搭載可能。そして筐体前面には最大20GbpsのUSB Type-C×1と最大10GbpsのUSB Type-A×2、イヤホンジャックを備えているので外付けSSD／HHDのほか、ヘッドセットなどゲーム用デバイスも追加しやすくなっています。

　通信機能として有線LANポートのほか、モデルのカスタマイズ次第でWi-Fi 6／6E／7に対応できます。

　なお、スタンダードなPCよりも高価ということもあり、保証が気になるところですが、構成によって異なるものの、最安構成の場合でも追加料金なしで、24時間365日のLegion Ultimate Support 専用コールセンター、往復送料無料の引き取り修理などの1年間保証が付きます。

保証については購入前に選択できます

「Lenovo LOQ Tower 17IAX10（Intel）」のサイズは約幅170×奥行279.7×高さ376mm。この角度から見るとコンパクトな筐体であることがわかりますが、実は拡張性も侮れない一台なのです　※画像をタップすると別ページへジャンプします

「Lenovo LOQ Tower 17IAX10（Intel）」をチェック！
 

「LOQ」はゲーマーの「最初の一台」を担うブランド

　レノボにはすでにハイエンドゲーミングPCブランドとしてLegionが存在しますが、今回ご紹介した「Lenovo LOQ Tower 17IAX10（Intel）」をはじめとするLOQシリーズは「初めての本格ゲーミングPC」が揃ったブランドと言えます。

　「本腰入れてPCゲームを遊びたいけれど、いきなりGPUだけで数十万円するようなハイスペックマシンは手が出せないよ……」という人たちに豊富な選択肢を提供してくれるLenovo LOQに今後も要注目です！

Lenovo LOQは「初めての本格ゲーミングPC」を選ぶゲーマーに豊富な選択肢を提供するブランドと言える　※画像をタップすると別ページへジャンプします

「Lenovo LOQ Tower 17IAX10（Intel）」をチェック！
 

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