大画面なのに約530g！ ペンも付属する12.1型タブレット「Lenovo Idea Tab Plus」

12.1型の大画面を、約530gで持ち歩ける！

動画を見るにも、資料を読むにも、タブレットはやっぱり画面が大きいほうが快適。そんな大画面派に注目してほしいのが、レノボのAndroidタブレット「Lenovo Idea Tab Plus（ZAG70287JP）」だ。

ディスプレーは12.1型で、解像度は2560×1600ドットの2.5K。90Hzのリフレッシュレートにも対応しており、ウェブページのスクロールなども滑らかだ。高輝度モードでは最大800nit、色域はDCI-P3 96％に対応している。

これだけ大きな画面を備えながら、本体は約278.8×181.1×6.3mm、重量は約530g。自宅のソファーで動画を見るだけでなく、学校や仕事先へ持ち歩いて使いたい人にも扱いやすいサイズ感となっている。

価格は5万5800円。コード「LENOVOTABLET」を入力で更に8000円OFFとなる（9月28日まで）。

専用ペンが付属！ 手書きノートにも使いやすい

うれしいのが、スタイラスペン「Lenovo Tab Pen」が標準で付属すること。タブレット本体とは別にペンを買い足さなくても、手書きメモや簡単なスケッチなどにすぐ活用できる。画面上の気になるものを指やペンで囲んで調べられるGoogleの「かこって検索」や、Google GeminiなどのAI機能も利用可能だ。

基本性能は、MediaTek Dimensity 6400オクタコアプロセッサーに8GBメモリー、128GBストレージという構成。さらに最大2TBのmicroSDカードにも対応しているので、動画やPDFなどをたっぷり保存したい場合にも容量を拡張できる。OSにはAndroid 15を採用。

1万mAh超の大容量バッテリーで動画視聴にも

バッテリー容量は10200mAhと大きく、YouTubeのストリーミング再生なら最大約13時間利用可能。45Wの急速充電にも対応しており、レノボによれば約86分でフル充電できる。外へ持ち出して長時間使いたいときにも心強い仕様だ。

さらにDolby Atmos対応のクアッドスピーカーを搭載。12.1型の大画面と組み合わせれば、YouTubeや映画、ゲームを楽しむエンタメ端末としてもしっかり活躍してくれるだろう。

大きな画面で動画や資料を見たい、でも重たいタブレットは持ち歩きたくない。そんな人にとって、約530gの軽量ボディーとペン入力を両立したLenovo Idea Tab Plusは、チェックしておきたい1台だ。