このページの本文へ

Lenovo おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第1回

仕事用ThinkPadが17万円台！ Core Ultra 5搭載「ThinkPad T14 Gen 6 ILL」が39％オフ

2026年09月13日 20時00分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　仕事用のノートPCは、軽さだけでなく「持ち運んだ先でもしっかり作業できるか」が重要。そんなバランスを重視したい人に注目してほしいのが、レノボの14型ビジネスノート「ThinkPad T14 Gen 6 ILL（優先生産モデル）」だ。

　現在、通常価格28万7430円のところ、39％オフとなる17万3470円で販売されている。Core Ultraプロセッサーを搭載したThinkPad Tシリーズが20万円を切っているため、仕事用PCの買い替えを考えているならチェックしておきたいところ。

Core Ultra 5搭載のThinkPadが17万円台！

　ThinkPad T14 Gen 6 ILL（優先生産モデル）は、CPUにインテル Core Ultra 5 226Vを採用した14型ノートPC。メモリーは16GB LPDDR5X、ストレージは256GB SSDを搭載。Officeソフトやウェブブラウザー、メール、オンライン会議などを並行して使う普段のビジネス用途なら、扱いやすい構成といえる。

　グラフィックスにはCPU内蔵のインテル Arc グラフィックスを採用。文書作成や表計算だけでなく、写真の加工やウェブ用画像の制作といった比較的軽めのクリエイティブ作業までこなしたい人にも向いているだろう。

　ストレージは256GBとやや控えめなので、大量の写真や動画を本体に保存する用途では注意が必要。一方、業務データをクラウド中心で扱う人や、外付けSSDを併用する人なら割り切りやすい点だ。

14型WUXGAの16:10画面で、仕事のしやすさもしっかり確保

　ディスプレーは14型のWUXGA（1920×1200ドット）IPS液晶を搭載。アスペクト比は16:10で、一般的な16:9のフルHDディスプレーより縦方向の表示領域が広いのがポイント。ウェブページや資料、表計算シートなどを表示した際に、一度に確認できる情報量を増やせる。

　最大輝度は400nitで、表面は映り込みを抑えた非光沢仕様。オフィスはもちろん、自宅や外出先で長時間資料を作ったり、ブラウザーを使ったりするときにも扱いやすいディスプレーだ。

　ThinkPad T14シリーズは、レノボがビジネス向けのスタンダードモデルとして位置付けるシリーズ。X1 Carbonのように軽さを最優先したモデルではないが、14型の画面サイズと入力のしやすさ、持ち運びやすさをバランスよく備えているのが魅力。

自宅、オフィス、外出先を行き来する人にちょうどいい

　ThinkPad T14 Gen 6 ILL（優先生産モデル）の魅力は、単純なスペックの高さよりも「仕事道具として使いやすいところ」にあるといえる。14型なので作業領域を確保しやすく、それでいて据え置き専用の大型ノートほど持ち運びに苦労しない。自宅と会社を行き来するハイブリッドワークにも合わせやすい一台だ。

　もちろん、ThinkPadシリーズではおなじみのキーボードやトラックポイントを備えているのもポイント。文章入力や資料作成をする時間が長い人にとって、操作性を重視してPCを選べるのはうれしいところだろう。

　Core Ultra 5 226V、16GBメモリー、14型WUXGA液晶を備えたビジネスノートが17万3470円なら、性能と価格のバランスはなかなか魅力的。仕事用PCを新調したいけれど、安価なエントリーモデルでは少し物足りない――そんな人にとって有力な候補になるはずだ。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン