仕事用ThinkPadが17万円台！ Core Ultra 5搭載「ThinkPad T14 Gen 6 ILL」が39％オフ

仕事用のノートPCは、軽さだけでなく「持ち運んだ先でもしっかり作業できるか」が重要。そんなバランスを重視したい人に注目してほしいのが、レノボの14型ビジネスノート「ThinkPad T14 Gen 6 ILL（優先生産モデル）」だ。

現在、通常価格28万7430円のところ、39％オフとなる17万3470円で販売されている。Core Ultraプロセッサーを搭載したThinkPad Tシリーズが20万円を切っているため、仕事用PCの買い替えを考えているならチェックしておきたいところ。

Core Ultra 5搭載のThinkPadが17万円台！

ThinkPad T14 Gen 6 ILL（優先生産モデル）は、CPUにインテル Core Ultra 5 226Vを採用した14型ノートPC。メモリーは16GB LPDDR5X、ストレージは256GB SSDを搭載。Officeソフトやウェブブラウザー、メール、オンライン会議などを並行して使う普段のビジネス用途なら、扱いやすい構成といえる。

グラフィックスにはCPU内蔵のインテル Arc グラフィックスを採用。文書作成や表計算だけでなく、写真の加工やウェブ用画像の制作といった比較的軽めのクリエイティブ作業までこなしたい人にも向いているだろう。

ストレージは256GBとやや控えめなので、大量の写真や動画を本体に保存する用途では注意が必要。一方、業務データをクラウド中心で扱う人や、外付けSSDを併用する人なら割り切りやすい点だ。

14型WUXGAの16:10画面で、仕事のしやすさもしっかり確保

ディスプレーは14型のWUXGA（1920×1200ドット）IPS液晶を搭載。アスペクト比は16:10で、一般的な16:9のフルHDディスプレーより縦方向の表示領域が広いのがポイント。ウェブページや資料、表計算シートなどを表示した際に、一度に確認できる情報量を増やせる。

最大輝度は400nitで、表面は映り込みを抑えた非光沢仕様。オフィスはもちろん、自宅や外出先で長時間資料を作ったり、ブラウザーを使ったりするときにも扱いやすいディスプレーだ。

ThinkPad T14シリーズは、レノボがビジネス向けのスタンダードモデルとして位置付けるシリーズ。X1 Carbonのように軽さを最優先したモデルではないが、14型の画面サイズと入力のしやすさ、持ち運びやすさをバランスよく備えているのが魅力。

自宅、オフィス、外出先を行き来する人にちょうどいい

ThinkPad T14 Gen 6 ILL（優先生産モデル）の魅力は、単純なスペックの高さよりも「仕事道具として使いやすいところ」にあるといえる。14型なので作業領域を確保しやすく、それでいて据え置き専用の大型ノートほど持ち運びに苦労しない。自宅と会社を行き来するハイブリッドワークにも合わせやすい一台だ。

もちろん、ThinkPadシリーズではおなじみのキーボードやトラックポイントを備えているのもポイント。文章入力や資料作成をする時間が長い人にとって、操作性を重視してPCを選べるのはうれしいところだろう。

Core Ultra 5 226V、16GBメモリー、14型WUXGA液晶を備えたビジネスノートが17万3470円なら、性能と価格のバランスはなかなか魅力的。仕事用PCを新調したいけれど、安価なエントリーモデルでは少し物足りない――そんな人にとって有力な候補になるはずだ。