軽さもクリック音も気になる人へ。サンワサプライが62gの静音マウスを発売

サンワサプライは10月1日、静音エルゴノミクスマウス「MA-EBBS536BL（Bluetooth）」と「MA-EWBS536BL（Bluetooth・2.4GHzワイヤレス）」を発売した。価格はMA-EBBS536BLが6,270円、MA-EWBS536BLが7,480円。わずか62gの軽量設計と人間工学に基づく形状を特徴とし、長時間の作業で手首への負担を抑えたいユーザーに向けたモデルだ。

このマウスは、従来のエルゴマウスと比べて約40％軽量化したことが大きな特徴だ。手を上から覆うのではなく横から軽く添える握り方を前提にした形状で、手首のひねりを抑えやすい構造となる。さらに全ボタン静音設計を採用し、夜間作業や会議中、公共空間でもクリック音を気にせず使いやすいという。

接続方式は2種類あり、MA-EBBS536BLはBluetooth 5.4接続に対応し、レシーバーなしで使える。MA-EWBS536BLはBluetoothと2.4GHzワイヤレスを切り替えて使えるため、複数デバイスを扱う環境でも柔軟に対応しやすい。どちらもType-C充電式で、満充電から約250日使用できる設計だ。充電しながらの使用にも対応し、電池交換の手間を省ける。

操作面では、戻る・進むボタンを親指下に配置した独自のレイアウトを採用し、ブラウザ操作を効率化する。カウントは最大4800まで切り替え可能で、広い作業領域のウルトラワイドモニターでも扱いやすい。さらに、SANWA SUPPLY Mouse Utilityを使えばホイールボタンやサイドボタンへの機能割り当ても行える。