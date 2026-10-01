PayPay商品券でお得に買い物！11月の自治体キャンペーンは足立区が一歩リード

PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。2026年11月受付開始分の自治体が公表されました。
いずれも申込・販売期間が限られているので、対象地域にお住まいの方はスケジュールをしっかりチェックしておきましょう。
関東
●東京都
足立区「スマホでゲット！足立区プレミアム商品券（PayPay商品券）！最大12,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：4000円／口
・額面：5200円分（全店舗共通券3200円分＋小規模店舗専用券2000円分）／口
使用可能店舗：東京都足立区内のPayPay加盟店のうち、東京都足立区とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：東京都足立区に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売期間：2026年11月2日10時～2026年11月30日23時59分
利用期間：2026年11月2日10時～2027年3月7日23時59分
申込可能口数：最大10口／人
中部
●静岡県
藤枝市「藤枝市プレミアム付デジタル商品券！最大10,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：4000円／口
・額面：5000円分／口
使用可能店舗：静岡県藤枝市内のPayPay加盟店のうち、静岡県藤枝市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：静岡県藤枝市在住の申込日時点で12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
申込期間：2026年11月2日10時～2026年11月30日23時59分
販売期間：2026年12月1日15時～2027年1月15日23時59分
利用期間：2026年12月1日15時～2027年2月28日23時59分
申込可能口数：最大10口／人
近畿
●大阪府
池田市「池田市プレミアム付デジタル商品券 第2弾！最大6,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：7000円分／口
使用可能店舗：大阪府池田市内のPayPay加盟店のうち、大阪府池田市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：大阪府池田市に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
申込期間：2026年11月2日10時～2026年11月30日23時59分
販売期間：2026年12月1日15時～2027年1月31日23時59分
利用期間：2026年12月1日15時～2027年1月31日23時59分
申込可能口数：最大3口／人
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