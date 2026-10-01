PayPay商品券でお得に買い物！11月の自治体キャンペーンは足立区が一歩リード

PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。2026年11月受付開始分の自治体が公表されました。

いずれも申込・販売期間が限られているので、対象地域にお住まいの方はスケジュールをしっかりチェックしておきましょう。

関東

●東京都

足立区「スマホでゲット！足立区プレミアム商品券（PayPay商品券）！最大12,000円おトク！」

販売価格と額面： ・販売価格：4000円／口

・額面：5200円分（全店舗共通券3200円分＋小規模店舗専用券2000円分）／口 使用可能店舗：東京都足立区内のPayPay加盟店のうち、東京都足立区とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く） 購入できるユーザー：東京都足立区に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認） 販売期間：2026年11月2日10時～2026年11月30日23時59分 利用期間：2026年11月2日10時～2027年3月7日23時59分 申込可能口数：最大10口／人

中部

●静岡県

藤枝市「藤枝市プレミアム付デジタル商品券！最大10,000円おトク！」

販売価格と額面： ・販売価格：4000円／口

・額面：5000円分／口 使用可能店舗：静岡県藤枝市内のPayPay加盟店のうち、静岡県藤枝市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く） 購入できるユーザー：静岡県藤枝市在住の申込日時点で12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認） 申込期間：2026年11月2日10時～2026年11月30日23時59分 販売期間：2026年12月1日15時～2027年1月15日23時59分 利用期間：2026年12月1日15時～2027年2月28日23時59分 申込可能口数：最大10口／人

近畿

●大阪府

池田市「池田市プレミアム付デジタル商品券 第2弾！最大6,000円おトク！」