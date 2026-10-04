アイドルグループ「あまいものつめあわせ」（略称：あまつめ）の水色担当として活躍する西緒りり（にしお・りり）さんが、3rd DVD「凛々しい」（発売元：竹書房、収録時間：131分、価格：4730円）の発売記念イベントを9月13日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

今春からあまつめメンバーの篠見星奈（しのみ・せいな）さんと共に、格闘技のリングを彩る「Krushガールズ 2026」に就任。8月には忍者がモチーフの特撮作品「電撃!! ライデンマル」のヒロイン（オウカ／サクラ）に抜擢されるなど、活躍の幅を広げている西緒さん。GW明けに沖縄で撮影された3rd DVDは、初挑戦のメイド役で魅せる映像である。

――メイドになってみた感想は？

【西緒りり】 星奈ちゃんが可愛いメイド服を着た作品を見て、いつか自分もやってみたいと思っていたし、念願を叶えることができて感激でした。でも、セリフが思いのほか恥ずかしくて「絶対に萌え萌えキュンとだけは言わないぞ！」と意気込んだのに、監督さんの圧に屈してやらされてしまうという……。メイドになりきるのは大変でした（笑）。

――全体的な流れは？

【西緒りり】 メイド服で部屋を掃除したり、ご主人様が気に入ってくれそうな白のビキニを選んで海に遊びに行ったり、お風呂で体を洗ってあげたりして尽くしています。だんだん距離が縮まって敬語じゃなくなる瞬間が出てくるので、そこは見逃さずにチェックしてほしいです。

――オススメは？

【西緒りり】 初挑戦の衣装が多いのですが、そのなかでもプールで赤の競泳水着で泳ぐシーンです。赤は普段あまり着たことがなかったし、似合うか不安でしたが高評価をいただきました。あとはフリルの付いたショーツ姿のジャケ写のシーン。仲の良い女の子の友達がみんな見てくれたのですが、「胸の形がすごくきれいだね」と褒めてくれた点を推したいです。

――西緒さんといえば、前作では回し蹴り動画がSNSで大バズリしていましたね。

【西緒りり】 すごく反響をいただいたので、今作ではメイドとして「虫を退治する役目」という設定のシーンで披露しています。「こうやって倒すんですよ」と言いながら、連続で何回もキックを繰り出しているので。そこもぜひ注目してほしいです。

なお、「電撃!! ライデンマル」は現在、アクションショーという形式で各地のイベント等に精力的に出演中。詳しいスケジュールは公式サイトで確認してほしい。あまつめの活動としては、10月21日に渋谷MSmileBOX（エムスマイルボックス）にて、定期公演「あまいものはお好きですか？ ～Vol.06～」の開催が予定されている。