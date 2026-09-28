Ankerがリコール中のモバイルバッテリーで火災事故　「Power Bank」ユーザーは確認を

消費者庁は9月25日、アンカー・ジャパンがリコール中のモバイルバッテリーで、9月に火災事故が発生したことを明らかにした。
事故の概要は以下のとおり。
発生日：2026年9月2日
機種・型番：Anker Power Bank（10000mAh, 22.5W）／A1257
事故内容：当該製品をリュックサックに入れていたところ、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた
事故原因は調査中で、リコール理由との関連についてはわかっていない。
アンカー・ジャパンでは今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。
消費者庁は同社による回収・交換を受けていないユーザーに対して、直ちに使用を中止し、下記問い合わせ先へ速やかに連絡するよう求めている。
●リコール対象製品の一例
・Anker Power Bank（10000mAh, 22.5W）：2025年6月26日までに販売した一部の製品
・Anker MagGo Power Bank（10000mAh, 7.5W, Stand)：2025年6月26日までに販売した全ての製品
●問い合わせ先
電話（平日９～17時）：0120-775-171
ウェブ（24時間）：https://www.ankerjapan.com/pages/202506-support
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