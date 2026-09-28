Ankerがリコール中のモバイルバッテリーで火災事故　「Power Bank」ユーザーは確認を

消費者庁は9月25日、アンカー・ジャパンがリコール中のモバイルバッテリーで、9月に火災事故が発生したことを明らかにした。

事故の概要は以下のとおり。

発生日：2026年9月2日

機種・型番：Anker Power Bank（10000mAh, 22.5W）／A1257

事故内容：当該製品をリュックサックに入れていたところ、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた

事故原因は調査中で、リコール理由との関連についてはわかっていない。

アンカー・ジャパンでは今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。

消費者庁は同社による回収・交換を受けていないユーザーに対して、直ちに使用を中止し、下記問い合わせ先へ速やかに連絡するよう求めている。