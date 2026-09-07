サイコム「G-Master Velox Mini 2」発売、縦置きできる21.3Lの小型ゲーミングPC

サイコムは9月4日、ゲーミングPCのエントリーモデル「G-Master Velox」シリーズを刷新した新製品「G-Master Velox Mini 2」3機種の販売を開始した。ラインアップは「G-Master Velox Mini 2 B860i」「G-Master Velox Mini 2 B850A」「G-Master Velox Mini 2 B550A D4」となる。
「G-Master Velox Mini 2」は、限られたデスクスペースでも設置しやすいMicro-ATX規格のコンパクトPCだ。横置きと縦置きの両方に対応し、ケースにはLian Li製「B4-mATX Mesh」を採用する。ケース容量は21.3Lで、240mmラジエーター搭載の水冷クーラーや最大358mmの4スロットGPUにも対応するなど、小型ながら拡張性を確保している。さらに、回転式AC電源コネクタにより設置レイアウトの自由度も高めているという。
冷却面も特徴的だ。天面には120×120×15mmの薄型ファンを2基、背面には静音120mmファンを独自搭載し、横置き時は背面吸気と天面排気、縦置き時は底面吸気と前面排気でエアフローを最適化する構成だ。前面、底面、側面のメッシュ構造と合わせ、熱がこもりにくい設計としている。ケースカラーはホワイトとブラックの2色から選べる。
標準構成は3種類で、Intel Core Ultra 5 225F搭載の「B860i」、AMD Ryzen 5 9600搭載の「B850A」、AMD Ryzen 7 5700X搭載の「B550A D4」を用意する。いずれもGeForce RTX 5060 8GB、1TBのPCIe Gen4 SSD、Windows 11 Homeを標準搭載し、B550A D4のみDDR4メモリを採用するため、コストを抑えたい層にも手が届きやすい。各モデルは標準仕様を基準にパーツ選択のカスタマイズも可能で、用途に応じた調整がしやすい点も見逃せない。
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