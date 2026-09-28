MSI「Z890 GAMING PLUS WIFI6E」10月2日発売、5G LAN搭載で4万5980円

エムエスアイコンピュータージャパンは、最新のIntel Core Ultraプロセッサー（シリーズ2）に対応するZ890チップセット搭載マザーボード「Z890 GAMING PLUS WIFI6E」を、10月2日に発売する。価格は45,980円。5G LANとWi-Fi 6Eを備え、M.2 Gen5スロットやPCIe 5.0スロットも搭載するため、最新世代の自作PCやゲーミング環境を見据えた製品だ。

Z890 GAMING PLUS WIFI6Eは、ブラック基調のデザインにGAMING PLUSシリーズのロゴを配したモデルだ。14フェーズ55A Dr.MOS対応の電源回路を採用し、ハイエンドCPUの性能を引き出しやすい構成となる。さらに、指1本でM.2 SSDを着脱できるEZ M.2 CLIP IIとEZ M.2 Shield Frozr II、挿し込むだけで使えるEZ Wi-Fiアンテナ、前世代より21mm大型化したPCIeクリップなど、組み立てや拡張作業をしやすくするEZ DIY機能を備える。

通信面では、5G LANとWi-Fi 6Eにより、高速かつ安定したネットワーク環境を構築しやすい。M.2 Gen5スロットとPCIe 5.0スロットにも対応するため、ストレージやグラフィックスカードの性能を重視するユーザーにも向く。初めてPCを組む人から、パーツ交換や拡張を楽しむユーザーまで扱いやすい設計だという。

メーカーのMSIは、ゲーミング分野で知られるブランドであり、同製品には3年の長期保証も付帯する。