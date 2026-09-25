冷蔵庫を約50時間動かせる！ Ankerのポータブル電源「Solix S2000 Portable Power Station」発売

アンカー・ジャパンは、ポータブル電源「Anker Solix S2000 Portable Power Station」を販売開始した。価格は199,900円で、販売先はAnker Japan 公式オンラインストア、直営店Anker Store、Amazon.co.jp、楽天市場および一部家電量販店等だ。停電時の冷蔵庫バックアップを想定した高出力モデルで、2010Whの大容量と定格1500WのAC出力を備える点が大きな特徴となっている。
同製品は、同容量帯の前モデルと比べて本体サイズを約36%小型化し、約14%軽量化した超コンパクト設計だ。サイズはおよそ幅20.8×奥行28.2×高さ32.3cm。重量はおよそ16.2kgとなる。スクエア形状で、キッチンやリビングのキャビネット、本棚にも収めやすく、室内常設を意識したつくりだ。
性能面では、一般的な500Lクラスの冷蔵庫を約50時間稼働できるとしており、停電を検知すると瞬時にバッテリー給電へ切り替わる。前面と背面の両方にACポートを備えるため、常時接続する家電は背面、非常時に使う機器は前面と分けて配線しやすい。自然放電を6Wに抑えるOptiSaveテクノロジー、約108分で満充電できるHyperFlashも搭載し、災害備蓄用途との相性が高いモデルだ。
バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充放電サイクルは6,000回まで拡張した。電池容量が初期容量の80%まで劣化するまで15年以上使える設計だ。出力はAC単ポート1500W、USB-Cは最大100W、USB-Aは最大12Wに対応。カラーはダークグレーで、パッケージにはAC充電ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアルが同梱される。
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