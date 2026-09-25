5KとWQHD 300Hzを切り替え！ MSI「MAG 271KPD7」10月1日発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングモニター新製品「MAG 271KPD7」を10月1日に販売開始する。価格は9万8800円前後の見込み。5K UHDの高精細表示とWQHD 300Hzの高速描画を1台で切り替えられるデュアルモードを備え、FPSからRPG、さらにクリエイティブ用途まで幅広く対応するモデルだ。

「MAG 271KPD7」は、5K UHDの5,120×2,880表示とWQHD 300Hz表示を切り替えられるデュアルモードを採用する。RAPID IPSパネルによる応答速度0.5ms（GTG、最小値）に対応し、動きの速いFPSやレースゲームでも残像を抑えた滑らかな映像を描く仕様だ。24.5インチモードも備え、競技性の高いゲームで視認性を高めやすい点も特徴となる。

映像表現面ではDisplayHDR 400に対応し、明暗差のあるシーンでも立体感のある描写を実現する。さらに、AIビジョンやFreeSync Premiumに対応し、映像の見やすさとプレイの安定性を支える。KVMスイッチも搭載しており、1組のキーボードとマウスで2台のPCを切り替えて使えるため、ゲーム用PCと作業用PCを併用する環境にも向く設計だ。

長時間使用を想定したアンチフリッカーとブルーライトカット機能も備える。高解像度と高速リフレッシュレートの両立を求めるユーザーにとって、画質と応答性を両取りする選択肢となるだろう。