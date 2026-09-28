MSI「PRO B550M-P WIFI6E」発売　3年保証付きのB550マザーボード

エムエスアイコンピュータージャパンは、AMD Ryzen 5000シリーズプロセッサーに対応するB550チップセット搭載マザーボード「PRO B550M-P WIFI6E」を10月2日より発売する。価格は16,980円。Micro-ATX規格のコンパクト設計に、DDR4メモリ対応、Wi-Fi 6E、2基のM.2スロット、USB 5Gbps Type-Cなどを備え、日常用途からゲーミング用途まで幅広く狙う製品だ。
「PRO B550M-P WIFI6E」は、高品質部材とシンプルなデザインを採用したMicro-ATXマザーボードだ。コストパフォーマンスに優れるDDR4メモリに対応し、AMD Ryzen 5000シリーズと組み合わせることで、手頃な価格帯でも実用性の高い自作PCを組みやすい構成となる。
注目点は無線機能の強化だ。Wi-Fi 6Eに対応することで、対応ルーターやネットワーク環境下では、従来規格よりも混雑の少ない帯域を活用し、高速かつ安定した通信が期待できる。さらにRealtek製Gigabit LANも搭載し、有線接続でも安定したネットワーク環境を確保する。
ストレージ面では2基のM.2スロットを備え、高速SSDの性能を引き出しやすい設計だ。加えて、フロントUSB 5Gbps Type-Cコネクタを搭載しており、最新のPCケースとの親和性も高い。3年の長期製品保証も付くため、自作初心者でも選びやすい1枚となる。
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