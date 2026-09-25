【復旧済】楽天証券で障害　勝手に資金が振り替えられるトラブル

楽天証券は9月25日、楽天銀行と楽天証券の連携機能で9月22日に障害が発生し、一部ユーザーの資金が楽天銀行から楽天証券の口座へ意図せず移動されていたことを明らかにした。複数のメディアが報じている。

障害が起きたのは楽天証券の「投資あんしんサービス」。同サービスには条件を満たした際に楽天銀行の口座から楽天証券の信用取引口座へ資金を自動振替する機能があるが、今回の障害では条件に合致しないケースで自動振替が発生していたという。

同社は9月23日、影響を受けたユーザーの資金を楽天銀行口座へ戻し、障害から復旧している。

SNS（X）では9月22日頃から、楽天銀行の残高が勝手に楽天証券側へ移動されたと主張するポストが増加。連休中かつ給料日が集中する「五十日（ごとうび）」に近いこともあり、複数のユーザーから楽天証券に対する不満の声が挙がる事態に発展していた。