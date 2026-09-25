ラジオNIKKEI第2、放送休止　台風で停電、送信所の電源確保できず

日経ラジオ社は9月24日、「ラジオNIKKEI第2」の2026年9月25日分の放送を休止することを公表した。対象は短波およびradiko。台風被害による停電の長期化で、送信所の電源確保が難しくなったとしている。

ラジオNIKKEIは、日本国内向けでは唯一の民放短波放送。平日は第1放送（6.055MHz等）で主に経済番組を、第2放送（6.115MHz）で主に音楽番組を放送。休日は双方で競馬中継を放送している。

同社は9月の台風25号の影響で、千葉県内にある送信所が停電。電源を非常用発電機に切り替え、減力放送で対応してきたが好転せず、通常の放送を維持できない状況に陥った。

これを受け、同社は9月25日分について、第1は減力放送を維持、第2は短波・radikoの双方で放送を終日休止することを公表。9月26日以降の放送については未定で、決まり次第、別途案内するとしている。