RPGは4K、FPSは288Hz！ MSIのゲーミングモニター「MAG 321UPD E14」が10月1日発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングモニター新製品「MAG 321UPD E14」を10月1日に販売開始する。価格は7万6800円前後の見込みで、MSIの「MAG」シリーズに属する万能型モデルとして、4K UHD / 144HzとフルHD / 288Hzを切り替えられるデュアルモードを備える点が大きな特徴だ。
「MAG 321UPD E14」は、映像美を重視するRPGやアクション、応答速度が求められるFPSまで1台でこなせる設計だ。IPSパネルを採用し、発色の良さと広視野角を確保するほか、画面サイズを24.5インチまたは27インチ相当に調整できるモードも備える。競技性の高いプレイでは見やすさと集中力を高めやすく、用途に応じた柔軟な使い分けがしやすいモデルだ。
機能面も充実している。HDR対応により明暗差を立体的に表現し、AIビジョンやFreeSync Premiumによってゲームプレイの快適性を高める。さらに、次世代家庭用ゲーム機との接続時には最大4K / 120Hz表示に対応し、コンソールゲームでも滑らかな映像体験が期待できる。アンチフリッカーとブルーライトカット機能も備え、長時間のプレイや作業でも目への負担を抑えやすいという。
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