出張にも災害時の備えにも　AC100W・USB PD65W対応ポータブル電源「BTL-RDC46」

サンワサプライは、AC100W出力とUSB PD65W出力に対応したモバイルバッテリー「BTL-RDC46」を発売した。価格は41,800円、購入はサンワサプライの製品ページから行える。

BTL-RDC46は、ACコンセントを直接使える最大100WのAC出力に加え、USB Power Delivery最大65W対応のUSB Type-C出力とUSB A出力を備える。ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなど複数機器への給電に対応し、ビジネス出張から災害時の備えまで幅広い用途を想定した製品だ。

本体には、安全性と長寿命を特徴とするリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。さらにBMS、過熱保護機能、静音冷却ファン、難燃性に優れた筐体ケースを組み合わせ、発熱を抑えながら安定した使用を目指した設計となる。容量は76.8Wh、並列換算値24000mAhで、機内持ち込みにも対応する。

付属の長さ約1mのType-Cケーブルで充電と蓄電の両方に使え、別売りの専用ACアダプタを用意しなくても、USB PD対応AC充電器で本体を蓄電できる。LEDライトは4種類の点灯パターンを備え、ベルト付きで持ち運びや保管にも便利だ。