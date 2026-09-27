レースアンバサダーとして圧倒的な人気を誇る佐々木萌香（ささき・もえか）さんが、13th DVD「もえもえトリップ」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：134分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月12日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2026年はスーパー耐久シリーズ新参戦のチーム「Wing Hin Motorsports」のレースアンバサダーを務める佐々木さん。今春に沖縄で撮影された13th DVDは、大嫌いな上司（＝視聴者）と2人きりで出張することになった女子社員という設定の物語である。

――作品タイトルが可愛いだけに、これは意外な設定ですね。

【佐々木萌香】 こういう役柄は初めて。監督さんから「ムスッとした表情で！」「大嫌いな雰囲気を出して！」と言われながらやっていました。全体的には強気の萌香が楽しめる内容になっています。

――いくつかシーンの紹介を。

【佐々木萌香】 出張先が南国リゾートなので海に行くシーンから始まるのですが、日差しが降り注ぐなかでしかめっ面を見せたり、ホテルの客室で言い争ったりしながら物語が進みます。最後にどうなるのかは見てのお楽しみです（笑）。

――お気に入りは？

【佐々木萌香】 タイトなスーツを着て、首にスカーフを巻いてコンシェルジュ風にキメるシーンです。（芸能デビュー前は）空港のグランドスタッフでしたし、こんな感じで仕事に行っていたのでサマになっていると思います。

――今夏は良いことはありました？

【佐々木萌香】 仕事でもプライベートでも台湾に行けたのがうれしかったです。8月に台北で開催された「CosForce」というイベントにも参加したのですが、台湾南部の高雄（タカオ）からも私に会いに来てくれる方もいたし、現地の熱量を実感しました。

9月18日からは初主演のショートドラマ「Bunny Room／バニールーム」の配信がYouTubeでスタート。10月3日に茨城県で開催される「取手GP 2026」にも、レースアンバサダーとして出演することも決定し、「コスチュームを着て参加するので会いに来てほしい」と呼びかけた。