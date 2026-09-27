レースアンバサダーとして圧倒的な人気を誇る佐々木萌香（ささき・もえか）さんが、13th DVD「もえもえトリップ」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：134分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月12日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
2026年はスーパー耐久シリーズ新参戦のチーム「Wing Hin Motorsports」のレースアンバサダーを務める佐々木さん。今春に沖縄で撮影された13th DVDは、大嫌いな上司（＝視聴者）と2人きりで出張することになった女子社員という設定の物語である。
――作品タイトルが可愛いだけに、これは意外な設定ですね。
【佐々木萌香】 こういう役柄は初めて。監督さんから「ムスッとした表情で！」「大嫌いな雰囲気を出して！」と言われながらやっていました。全体的には強気の萌香が楽しめる内容になっています。
――いくつかシーンの紹介を。
【佐々木萌香】 出張先が南国リゾートなので海に行くシーンから始まるのですが、日差しが降り注ぐなかでしかめっ面を見せたり、ホテルの客室で言い争ったりしながら物語が進みます。最後にどうなるのかは見てのお楽しみです（笑）。
――お気に入りは？
【佐々木萌香】 タイトなスーツを着て、首にスカーフを巻いてコンシェルジュ風にキメるシーンです。（芸能デビュー前は）空港のグランドスタッフでしたし、こんな感じで仕事に行っていたのでサマになっていると思います。
――今夏は良いことはありました？
【佐々木萌香】 仕事でもプライベートでも台湾に行けたのがうれしかったです。8月に台北で開催された「CosForce」というイベントにも参加したのですが、台湾南部の高雄（タカオ）からも私に会いに来てくれる方もいたし、現地の熱量を実感しました。
9月18日からは初主演のショートドラマ「Bunny Room／バニールーム」の配信がYouTubeでスタート。10月3日に茨城県で開催される「取手GP 2026」にも、レースアンバサダーとして出演することも決定し、「コスチュームを着て参加するので会いに来てほしい」と呼びかけた。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります