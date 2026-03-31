ASUS ROG20周年記念の限定バッグ3製品を発売 バックパック、スーツケース、メッセンジャーを展開
ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」の設立20周年を記念した限定デザイン製品として、「ROG SLASH Backpack Edition 20」「ROG SLASH Hard-Case Luggage Edition 20」「ROG Archer Messenger 14 BC2400」の3製品を、9月17日に発売開始した。価格は、ROG SLASH Backpack Edition 20が29,800円、ROG SLASH Hard-Case Luggage Edition 20が45,800円、ROG Archer Messenger 14 BC2400が14,800円だ。
ROG SLASH Backpack Edition 20は、最大18型ノートPCを収納できる約26Lのバックパックだ。ブラックとゴールドを基調にした記念デザインに加え、フリース素材のノートPC収納部や、素早い着脱と強い固定力を両立するFIDLOCK社製マグネット式バックルを備える。ROGらしい存在感と実用性を両立したモデルという。
ROG SLASH Hard-Case Luggage Edition 20は、機内持ち込み対応の20インチサイズを採用したポリカーボネート製スーツケースだ。ゴールドのSLASHプレートと限定ロゴが印象的で、360度回転する静音キャスター、TSA承認ロック、着脱式メッシュディバイダーを搭載する。移動時の快適性とセキュリティ、収納性を重視した設計だ。
ROG Archer Messenger 14 BC2400は、最大14型ノートPC対応のメッセンジャーバッグ。隠しポケットやキークリップ、折り畳み傘や三脚を固定できる底面ストラップを備え、さらにRFIDブロッキングポケットでカードやパスポートのスキミング対策にも配慮する。日常使いから出張まで幅広く活躍する多機能モデルという。
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