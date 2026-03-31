ASUS、ROG設立20周年記念の携帯ゲーム機「ROG XBOX Ally X20」予約開始
ASUS JAPANは、ROGブランド設立20周年を記念したポータブルゲーム機「ROG XBOX Ally X20」と、20周年アニバーサリーセット付きの「ROG XBOX Ally X20 Bundle」の予約受付を9月17日から開始した。発売日は10月16日で、価格はROG XBOX Ally X20が25万8800円、ROG XBOX Ally X20 Bundleが44万2800円となる。購入はASUS公式オンラインストアのASUS Store、Amazon.co.jp、エディオン、ケーズデンキ、コジマ、Joshin、ソフマップ、パソコン工房、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラなどの販売パートナーで順次受け付けるという。
ROG XBOX Ally X20は、AMD Ryzen AI Z2 Extremeプロセッサを搭載し、AAAタイトルを高いパフォーマンスと省電力性で楽しめる点が大きな特徴だ。ROG Allyシリーズ初の7.4型有機ELディスプレイ「ROG Nebula HDRディスプレイ」を採用し、120Hz駆動、応答速度0.2ms、VESA Display HDR 1400認証、Dolby Vision対応と、映像表現を大きく強化している。操作面ではTMRジョイスティックや可変式D-Pad、再設計されたABXYボタンを備え、携帯機ながら精密な入力と快適な操作感を目指した設計だ。
筐体は「ROG Edition 20」に合わせたブラックとゴールドのトランスルーセントデザインで、背面には20周年ロゴを配置する。さらに、エルゴノミクス形状のラバーグリップや、長時間のプレイを想定した冷却機構「ROGインテリジェントクーリングシステム」も搭載する。メモリはLPDDR5X-8000 24GB、ストレージはM.2 2280 SSD 1TBで、USB4やUSB 3.2 Type-C、microSD Express対応カードリーダー、指紋認証センサなど、拡張性と利便性も確保している。
特別モデルのROG XBOX Ally X20 Bundleには、本体に加えてゲーミングARグラス「ROG XREAL R1 Edition 20」、ペリカン製プロテクターケース、dbrand製Killswitchアクセサリが同梱される。ROG XREAL R1 Edition 20を使えば最大171インチ相当の仮想スクリーン表示が可能で、携帯機でも大画面に近い没入感を得られるという。ASUSは9月17日から21日まで幕張メッセで開かれる東京ゲームショウ2026のROGブースでも日本最速展示を行う予定だ。
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