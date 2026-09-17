ZETA DIVISIONブースに、LEVEL∞コラボPCを展示中！ パワフル性能を堪能したいぞ！【TGS2026特集】

幕張メッセで、開催中の東京ゲームショウ2026。本日は初日です！

スタイリッシュな空間で目立っているのはZETA DIVISIONのブース。ZETA DIVISIONは、多数のプロゲーマー／クリエイターが所属するチームであり、ゲーミングライフスタイルブランドですね。

これまで彼らが獲得したトロフィーの一部が展示されていたり、時間帯によっては、所属メンバーが訪れたりと、注目度の高いブースです！

さらに、LEVEL∞とのコラボモデル「ZETA DIVISIONコラボZETA kunオリジナルデザインピラーレスモデル」を試遊用に展示。こちらでは、FPSタイトル『VALORANT（ヴァロラント）』がプレイできます。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！