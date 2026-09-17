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東京ゲームショウ2026レポート 第32回

ZETA DIVISIONブースに、LEVEL∞コラボPCを展示中！ パワフル性能を堪能したいぞ！【TGS2026特集】

2026年09月17日 15時30分更新

文● ミヤザキ、ASCII　編集●ASCII

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　幕張メッセで、開催中の東京ゲームショウ2026。本日は初日です！

　スタイリッシュな空間で目立っているのはZETA DIVISIONのブース。ZETA DIVISIONは、多数のプロゲーマー／クリエイターが所属するチームであり、ゲーミングライフスタイルブランドですね。

　これまで彼らが獲得したトロフィーの一部が展示されていたり、時間帯によっては、所属メンバーが訪れたりと、注目度の高いブースです！

　さらに、LEVEL∞とのコラボモデル「ZETA DIVISIONコラボZETA kunオリジナルデザインピラーレスモデル」を試遊用に展示。こちらでは、FPSタイトル『VALORANT（ヴァロラント）』がプレイできます。

　アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

　最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！

東京ゲームショウ2026、会場の模様

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