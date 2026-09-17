マウスコンピューター、水冷RTX 5070搭載ゲーミングPC発表【TGS2026】

マウスコンピューターは9月17日、TOKYO GAME SHOW 2026に合わせてゲーミングパソコンの新製品を発表した。発売は同日正午からで、販売はマウスコンピューターWEBサイト、各ダイレクトショップ、GTune:Garage大阪、電話通販窓口、法人営業窓口で開始する。今回の注目は、G TUNEとNEXTGEARの2ブランドから投入される新モデル群だ。価格はG TUNE FZ-I5G7Lが569,800円より、G TUNE FZ-I7G7Lが589,800円より、NEXTGEAR JG-I5G60が239,800円より、NEXTGEAR JG-I5G7Lが349,800円よりとなる。

G TUNEとNEXTGEARに共通して投入される目玉は、MSI、Asetek、マウスコンピューターが共同開発したマウスオリジナルのNVIDIA GeForce RTX 5070水冷オーバークロック版だ。240mmラジエーターを組み合わせた水冷システムにより、GPUの熱を効率よく逃がし、オーバークロック時の高い性能を安定して引き出しながら静音性も高める設計となる。ベンチマークでは空冷モデル比で最大7.89％高いスコアを記録し、GPU負荷100％時の温度は約19℃低い56℃だったという。CPUとグラフィックスカードを別々に冷やすデュアル水冷も選べる。

G TUNE FZ-I5G7Lは、インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus、32GBメモリ、1TB NVMe Gen4×4 SSDを搭載し、価格は569,800円よりとなる。上位のG TUNE FZ-I7G7Lは、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus、同じく32GBメモリと1TB SSDを備え、価格は589,800円よりとなる。いずれも本体カラーはグレーで、強化ガラスサイドパネルを採用する。

NEXTGEARは、ブランド初となるインテルCPU採用デスクトップとして登場する。NEXTGEAR JG-I5G60は、モバイル向けHXシリーズのインテル Core Ultra 5 プロセッサー 245HXとGeForce RTX 5060を組み合わせ、価格は239,800円よりとなる。上位のNEXTGEAR JG-I5G7Lは同じCPUにGeForce RTX 5070水冷オーバークロック版を組み合わせ、349,800円よりとなる。さらに回転数を0rpmまで制御できるセミファンレス対応ケースファンを採用し、低負荷時はファンを停止して静音性を高め、高負荷時は必要に応じて冷却性能を引き上げる。

購入方法は、9月17日正午以降にマウスコンピューターWEBサイト、全国のダイレクトショップ、GTune:Garage大阪、電話通販窓口、法人営業窓口から選べる。G TUNE FZ-I5G7LとFZ-I7G7Lは同日以降、全国のマウスコンピューターダイレクトショップで展示も行うという。