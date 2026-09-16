このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

マランツ、小型ハーフサイズで本物のHi-Fiを目指した「MCR 60n」を発表、CDやFM/AMも聴ける一体型オーディオシステム

2026年09月16日 09時48分更新

文● HK　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　マランツは9月16日、サイズを超えた妥協なきHi-Fiサウンドを標榜したオールインワンオーディオシステム「MCR 60n」を発表した。市場で高い評価を得ているロングセラーモデル「M-CR612」（2019年発売）の上位モデル。高音質・多機能・コンパクトが高次元で融合した1台として企画されている。価格は17万6000円で、発売は10月2日の予定。M-CR612は併売する。

「コンパクトだから」という妥協を排した、本物のサウンド

　コンパクトな機器でいい音を楽しみたいというニーズは、日本のオーディオ市場で常に一定数あるものだ。しかしながら、オーディオ機器の多くはフルサイズと呼ばれるサイズで製品を設計しており、小型の筐体でこれと同じパフォーマンスを出すのは困難だとされている（マランツの場合、幅440mm）。アナログアンプにおいて高音質化を求めれば、余裕を持った電源部など物量投入が求められ、必然的に大きく重くなってしまうからだ。

　MCR 60nは「このサイズのオールインワンで、本物のHi-Fiサウンドを提供する最初の製品にする」ことを目標に掲げた。

　一方で同社は、2015年の「HD-AMP1」を皮切りに、「PM-10」「PM-12」といったハイエンド機種でもデジタルアンプ（Class D）の搭載を進めてきた。2024年に発表されたワイヤレス・ストリーミング・アンプ「MODEL M1」はそのひとつの成果と言える。MODEL M1はHDMI入力とネットワーク機能を持つシンプルなアンプ内蔵型ネットワークプレーヤーで、幅22cm以下でありながら、Hi-Fi向けの本格的なスピーカーを存分に鳴らせる製品として注目された。

　本機MCR 60nは、MODEL M1とは異なるソリューションのデジタルアンプを採用しているとのことだが、10年を超える年月と共に培われたデジタルアンプ技術を惜しみなく投入することで、小型ながらも力強く豊かなサウンドを実現できる機種となった。

音質責任者が「ひとりでじっくり音を磨く体制」から生まれた製品

　本機におけるサウンドチューニングのプロセスは、これまでのモデルとは一線を画しているとサウンドマネージャーの尾形好宣氏は述べる。2019年にM-CR612を開発した当時は、マランツのブランドアンバサダー／音質設計者として影響力のあったケン・イシワタ氏など、ヨーロッパのチームとのやり取りが頻繁に行われていた。

　開発においても、試作機を行き来させながらフィードバックを重ねる体制となっていたが、2020年のコロナ禍を境に状況が変化した。欧州チームとのやり取りや、複数人で試聴室にこもって議論するようなスタイルが難しくなったのだ。

　結果として、日本のサウンドマネージャー自身が一人でハンダゴテを握り、回路図の隅々までチェックしながら徹底的にチューニングを行うスタイルへと移行した。尾形氏は「一人で全責任を負うという重圧がある一方で、自分が納得するまで何度でも試すこともできるようになった（サウンドマネージャーが意見を出し、設計者に直してもらうとなるとやはり回数には限界がある）」と話す。

　「下手なものは作れない」という強い覚悟のもと、納得がいくまで何十回と試行錯誤を重ねて音を磨き上げることにつながったわけだ。

　MCR 60nでは、フラッグシップモデル「MODEL 10」（220万円）のような無尽蔵の物量投入はできないが、税抜きで16万円というコスト制約の中で、最も効果的な音質向上を果たす上で、「電源部」の強化が実施された。

　ここはデジタルアンプということもあり、スイッチング電源（SMPS）が用いられているが、電流が上昇しても電圧が降下しないタフな電源回路を構築した。従来機種との特性の差を見ると、M-CR612では0.5Aあたりから電圧が落ち始め、5.0Aでは20V程度まで大きく降下してしまうのに対して、MCR 60nでは大電流を流しても電力供給能力が維持できる。これがスピーカーの駆動力と安定した再生に大きく貢献するわけだ。

高音質化を支えるアンプ技術・筐体設計、多彩なアンプモードは継承

　ここで本機の個性的なポイントを一つ紹介する。ステレオ再生のアンプだが、内蔵するアンプの数は合計8ch分あり、標準状態でも片側2chずつ（合計4ch）を使用するBTL接続となっている（出力65W／4Ω）。

　本機ではこれとは別に、2台のスピーカーを接続して個別にボリュームを設定できる「A＋B接続」やバイワイヤリング対応スピーカーの「バイアンプ駆動」、そして、8ch全てのアンプを使用することで、シングルワイヤリング対応のスピーカーでも駆動力のアップを目指せる「パラレルBTL」接続など、多彩なアンプのアサイン機能が用意されている。

　2組のスピーカーを用意して、気分に応じて違う音を楽しんだり、高級スピーカーの持つ潜在能力を最大限発揮できるように設定したりと、好みに合った使い方が可能なわけだ。

　筐体構造もサウンドに大きく貢献している。外観は最新のMODEL 10やMODEL M1のデザインテイストを踏襲。外装にはポリカーボネート入りの強化プラスチック樹脂を採用（フロントパネルは制約をクリアするためタッチセンサー仕様）しており、ボトムカバーは放熱と音質を考慮して密閉させず、風通しの良い構造とした。インシュレーターはインナーシャーシにマウントするデュアルレイヤー構造を採用し、共振を効果的にコントロールしている。

最新版HEOS搭載でネットワーク周りの機能も充実

　機能面の進化にも触れておこう。本機が対応するソースは幅広く、CD、USBメモリーに保存したデータ、FM/AMラジオ、Roon Readyなどに対応。さらに、Spotify、Amazon Music、Qobuzなど、各種音楽ストリーミングにも対応する。スマホやワイヤレスヘッドホンと連携するためのBluetooth送受信機能も備えている。

　全面的に刷新されたヘッドホンアンプ回路にも注目したい。ここには、マランツ独自の高速アンプモジュールである「HDAM-SA2」の最新版を使用している。初期の試作では基板が3枚に分かれて立体的に組み合わさるなどスペースの制約に苦しんだが、SACDプレーヤー設計の知見をフルに活かし、チップ抵抗の配置やコンデンサーの選定などを幾度も見直すことで、妥協のないクオリティへと引き上げた。3段階のゲイン切り替えに対応するなど機能も本格的だ。

　MM対応のフォノイコライザーは、アナログレコードの愛好家にとって嬉しいポイントだろう。フォノ入力では入力時に信号がデジタル化されて処理されるが、アナログ信号を音の良い状態でA/D変換するために、シールド線やシールドケースを設置してデジタル起因のノイズを徹底的に排除する仕組みにしている。

　アナログ出力用には金メッキ端子のLINE出力と、可変対応のサブウーファー出力（2系統）も装備している。

　また、設定したソースと音量をワンプッシュで選べる「スマートセレクト」機能も装備。インターネットラジオ局やSpotifyのプレイリストなどを最大4つまで登録して、ワンタッチで呼び出すことができる。

マランツの原点「コンソレット」の哲学を受け継ぐ

　最後に本機にまつわるちょっとエピソードを紹介する。創業の前年となる1952年、マランツの創業者ソウル・B・マランツは、自宅のキッチンで名機の原型となるプリアンプ「Audio Consolette（小さなコンソール）」を生み出した。多様なレコードのEQカーブに1台で対応でき、正確な音を引き出すそのコンセプトは、現代のあらゆる音楽ソースを1台で高音質に再生するMCR 60nの思想と深く通じている。

　「温かみ、洗練、控えめなラグジュアリー」をテーマにしたインダストリアルデザインは、オールインワン・コンパクトの頂点にふさわしい品格を備えている。B&WやDALIといった高品質なスピーカーと組み合わせた際にも見事に調和し、一目でマランツ製品だとわかる落ち着いた佇まいが魅力的だ。「サイズを超える妥協なき、Hi-Fiサウンド」を体現した本機は、リスニングルームやリビングでの上質な音楽体験を求めるオーディオファンにとって魅力的な選択肢となるだろう。

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン