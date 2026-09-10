1万円前後で買えるASUS簡易水冷、配線しやすい「LC 360／240 ARGB」発売

ASUS JAPANは、簡易水冷CPUクーラー「ASUS LC 360 ARGB」と「ASUS LC 240 ARGB」を発表した。発売日は9月11日で、360mmラジエターと240mmラジエターの2モデルを選べる構成だ。価格はASUS LC 360 ARGBが10,980円、ASUS LC 240 ARGBが9,980円。高い冷却性能と静音性、さらに配線しやすさを重視した設計が特徴だ。
両製品は、微細な水路を備えたコールドプレートと、流路を最適化した3,000rpmの高流量ポンプを採用する。CPUの発熱をすばやく受け止めつつ、負荷時でも安定した冷却を狙う構成だ。あわせて、最大33dB(A)のARGBファンを組み合わせることで、静音性にも配慮しているという。
組み込みやすさも大きなポイントだ。サーマルペーストはあらかじめ塗布済みで、取り付け時の手間を抑えられる。さらに、ARGBファンはデイジーチェーン接続に対応し、従来は複数本必要だった配線を1本に集約できる。ケーブルマネジメントを重視する自作PCユーザーにとって、扱いやすい設計といえる。
水冷ブロックにはライトガイドを備え、トッププレートは工具不要で交換できる。見た目のカスタマイズ性もあり、PCケース内を演出したいユーザーにも向く。ASUSは360mmモデルの「ASUS LC 360 ARGB」と、よりコンパクトなケースにも合わせやすい240mmモデルの「ASUS LC 240 ARGB」を用意し、冷却重視か搭載性重視かで選べるようにした。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります