ASUS、最大1600Wの新型電源3モデル発売　ROG THORは80PLUS Titanium・ATX 3.1対応

ASUS JAPANは、ROGブランドの1600W ATX電源「ROG-THOR-1600T3-GAMING-EVO」と、TUF GAMINGシリーズのATX電源「TUF-GAMING-1200P」および「TUF-GAMING-1000P」を発表した。発売日は9月11日で、ROGモデルは80Plus Titanium認証とGaN MOSFET採用による高効率設計が特徴だ。TUF GAMING 2機種は80Plus Platinum認証を取得し、軍用グレードのコンデンサや保護設計で耐久性を高めた高出力電源という。

ROG-THOR-1600T3-GAMING-EVOは、GPU側の電圧を検知して安定性を高める特許技術「GPU-First IVS」を搭載し、ハイエンドGPU向けの電力供給を強化する。さらに、着脱式のマグネットOLEDディスプレイで消費電力や効率をリアルタイムに確認でき、付属のType-Cエクステンダーを使えばケース内外の見やすい位置へ設置できる。ATX 3.1とPCIe 5.1にも対応し、10年間保証が付属する。

TUF-GAMING-1200PとTUF-GAMING-1000Pは、低ESRの日本製コンデンサやGaN MOSFETを採用して高効率と低発熱を追求する。TUF 5Kブラックメタリックコンデンサ、PCBコーティング、デュアルボールファンベアリングにより、湿気やほこり、振動にも配慮した設計だ。両機種ともATX 3.1とPCIe 5.1に対応し、12V-2x6コネクターを備え、8年間保証が付属する。

価格はROG-THOR-1600T3-GAMING-EVOが146,980円、TUF-GAMING-1200Pが41,980円、TUF-GAMING-1000Pが36,980円。