ROG、最大720Hz対応OLEDモニター3製品と軽量ゲーミングマウスを国内展開へ

ASUS JAPANは9月17日、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」の競技向け新シリーズ「ROG Ace Collection」を日本国内で展開すると発表した。国内投入が予定されるのは、24.5インチOLEDゲーミングモニター3製品「ROG Swift OLED PG259QWS Ace」「ROG Strix OLED XG259QWPG Ace」「ROG Strix OLED XG259QDNS Ace」と、eスポーツ向けゲーミングマウス「ROG Gladius IV Ace」だ。モニター3製品は発売時期や価格が未定で、決定次第案内される。一方、ROG Gladius IV Aceは10月下旬頃から白・黒の2色で、全国の家電量販店やECサイトで順次発売するという。

ROG Ace Collectionは、プロチームやeスポーツプレイヤーの知見を製品設計に取り入れ、スピード、精度、操作性を重視して開発したシリーズだ。中でもROG Swift OLED PG259QWS Aceは、最大720Hzのリフレッシュレートと0.02ms（GTG）の応答速度をうたう24.5インチ・フルHDモニターで、Tandem WOLEDパネルとTrueBlack Glossyコーティングを採用する。明るい環境でも高い視認性を確保しやすく、最大1,700nitsのピーク輝度やDolby Visionにも対応する点が特徴だ。さらに、設置環境に合わせて姿勢を再現しやすいポジションセンサーも備える。

もう1つの上位モデルROG Strix OLED XG259QWPG Aceは、最大540Hz、0.02ms（GTG）に対応する24.5インチ・フルHDのOLEDモニターだ。こちらもTandem WOLEDパネルとTrueBlack Glossyコーティングを採用し、滑らかな映像と高コントラスト表示を両立する。共通機能として、スタンドの目盛りで配置を確認しやすい設計や、素早く主要設定へアクセスできるQuick OSD、FPS向けに調整した3種類のEsports Colorモードを備える。加えて、ROG Strix OLED XG259QDNS AceはRGB QD-OLEDパネルを採用し、最大360Hz、0.03msの応答速度に対応する。BlackShield Filmとアンチグレア・低反射コーティングにより、映り込みを抑えながら鮮やかな発色と黒の深みを狙う設計だ。

ゲーミングマウスのROG Gladius IV Aceは、スポーツ科学に基づくテストとeスポーツプレイヤーの評価を重ねて形状を追求したエルゴノミクスモデルだ。本体重量は56gで、3g、5g、7gのウェイトを組み合わせることで7通りの追加重量設定が可能になる。センサーは最大65,000dpiのROG AimPoint Pro 65K、通信は最大8,000Hz対応のROG SpeedNova 8K Gen IIを搭載する。さらに、ハードウェア設定を切り替えるZone Modeや、ソフト不要でブラウザから設定できるGear Linkにも対応し、付属の専用キャリーケースで持ち運びや保管もしやすい構成だ。