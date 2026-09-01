Core Ultra 7×RTX 4050搭載！ MSI「Cyborg 15」新モデル登場

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　エムエスアイコンピュータージャパンは、15.6インチゲーミングノートPC「Cyborg-15-B2VEK-3312JP」を9月10日より販売開始する。価格はオープン価格となる。搭載CPUはインテル Core Ultra 7 プロセッサー 255H、GPUはNVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPUで、AI活用、ゲーム、動画編集まで1台でこなす高性能モデルだ。

　Cyborg-15-B2VEK-3312JPの特徴は、NPU内蔵のCore Ultra 7によるAI処理性能と、RTX 4050 Laptop GPUによるグラフィックス性能を両立している点だ。16コア16スレッド、最大5.1GHz駆動のCPUは、複数アプリを同時に扱うマルチタスクにも強く、資料作成やオンライン会議、画像生成AIの利用にも向く構成だ。

　ディスプレイは15.6インチのフルHDノングレアパネルで、144Hzリフレッシュレートに対応する。一般的な60Hz表示より滑らかで、FPSやアクションゲームでの視認性向上が期待できる。インターフェースはUSB3.2 Gen2 Type-C、USB3.2 Gen2 Type-A、HDMIを備え、外部ディスプレイや周辺機器をつないだデスクトップライクな使い方にも対応する。

　想定する利用者は、PCゲームをこれから始めたいエントリー層、動画編集や画像編集を趣味にするユーザー、そして仕事と学習、娯楽を1台に集約したい人だ。 

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