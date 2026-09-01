MSI「Katana 15 HX」発売、RTX 5070×Core i9搭載の高性能ゲーミングノート

エムエスアイコンピュータージャパンは、MSI公式オンラインショップ限定の15.6インチゲーミングノートPC「Katana-15-HX-B14WGK-2771JP」を9月10日より発売する。価格はオープン価格となる。搭載CPUはインテル Core i9 プロセッサー 14900HX、GPUはNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUとなる。

同モデルの大きな特徴は、24コア32スレッド構成の高性能CPUと、最大115W動作に対応する最新世代GPUを組み合わせた点にある。高負荷なゲームプレイはもちろん、動画編集や3Dレンダリング、配信ソフトを同時に扱うようなマルチタスク環境でも処理の余裕を見込みやすい構成だ。

ディスプレイは15.6インチのWQHD解像度、165Hzリフレッシュレート対応ノングレアパネルを採用する。フルHDより高精細で、映像の細部を見やすく、FPSやアクションゲームで滑らかな描写を得やすい設計だ。加えて、画面の表示領域が広いため、編集作業や制作業務にも向くという。

メモリは32GB DDR5を標準搭載し、最大96GBまでの増設に対応する。インターフェースはUSB3.2 Gen2 Type-C、USB3.2 Gen2 Type-A×3、HDMIを備え、外部ディスプレイや周辺機器との接続性も高い。なお、メモリの増設・交換はMSI公認サポート店でのみ対応可能で、ユーザーによる作業は保証対象外となる。