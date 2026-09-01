縦置きも横置きも自在！ MSI、360°回転スタンド搭載の15.6型モバイルモニターを発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、ビジネス向けモバイルモニター「PRO MP161E6」を9月17日に発売する。価格は1万9800円前後で、15.6型フルHD、USB Type-C給電と映像入力対応、ノングレアIPSパネルを備え、携帯性と作業性を両立するモデルだ。

PRO MP161E6は、対応PCとUSB Type-Cケーブル1本で映像入力と給電をまかなえる点が大きな特徴だ。片側L字型ケーブルが付属し、配線の取り回しや端子保護にも配慮される。軽量・薄型設計に加え、専用スリーブケースも同梱され、外出先への持ち運びにも向くという。

本体にはスピーカーを内蔵し、店舗のデジタルサイネージ用途にも活用しやすい。さらに、360°回転するスタンド機能により横置きと縦置きを切り替えやすく、従来モデルよりスタンドを長くすることで縦置き時の使い勝手も高めたという。1/4インチカメラネジとVESA75にも対応し、三脚やモニターアームへの取り付け、撮影現場での返しモニターとしての利用も想定される。

表示面は15.6型フルHD解像度のノングレアIPSパネルで、広い視野角と見やすさを確保する。加えて、アンチフリッカー、ブルーライトカット、Eye-Q Checkを搭載し、目の疲労軽減を意識した設計だ。