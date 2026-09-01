MSI「Cyborg 15」新モデル登場、Core i7×RTX 5060搭載で9月17日発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングノートPC「Cyborg 15 C13W」シリーズの店頭販売モデル「Cyborg-15-C13WFO-5899JP」を9月17日より順次発売する。価格はオープン価格となる。高画質・高フレームレートでのゲームプレイに加え、画像編集や動画編集、3DCG制作にも対応する構成だ。

Cyborg-15-C13WFO-5899JPの大きな特徴は、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを最大70W動作で搭載する点だ。フルHD環境でバトルロイヤルゲーム、FPS、MMORPG、レーシングゲーム、格闘ゲームなどを快適に楽しめるほか、GPU性能を活用するクリエイティブ作業にも向くという。CPUにはCore i7を採用し、ゲームと制作の両方で性能を引き出しやすい構成だ。

本体はプラチナグレイのシンプルな外観で、ゲーミング用途だけでなく学校やオフィスでも使いやすいデザインに仕上げた。従来のCyborgシリーズが持つ携帯性を継承しつつ、本体質量はおよそ1.98kgとなる。

インターフェースも充実する。Wi-Fi 6E、有線LAN、USB3.2 Gen2 Type-C、HDMIなどを備え、外部ディスプレイ接続やモバイルワーク環境の構築にも対応する。さらにUSB PD充電にも対応するため、利用シーンに応じた柔軟な運用がしやすい。ゲーム中心のユーザーはもちろん、CG・ゲーム制作・デザイン分野を学ぶ学生や、外出先でも作業したいビジネスユーザーにとっても有力な選択肢だ。