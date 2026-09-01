MSIが東京ゲームショウ2026に出展！ 最新ゲーミングPC展示、豪華ライブ＆対戦イベントを開催
エムエスアイコンピュータージャパンは、9月17日から9月21日まで幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2026」へのブース出展情報を公開した。出展場所は一般展示ホール8の08-N18で、ゲーミングノートPC、ゲーミングデスクトップPC、ゲーミングモニター、PCパーツ、ゲーミングデバイスを展示するという。会期中は最新のハイエンド製品を実際に触れられるほか、一般公開日の9月19日、9月20日、9月21日にはステージイベントやキャンペーンも予定されており、会場でMSIの最新技術とブランド体験を楽しめる内容だ。
MSIブースでは、製品展示に加えて参加型コンテンツが充実する。『Fortnite』アンバサダー対戦、『STREET FIGHTER 6』ストリーマー対戦、『Shadowverse: Worlds Beyond』の月海つくねさんとの対戦企画、『ソニックレーシング クロスワールド』と『ぷよぷよeスポーツ』のゲーム対戦などを実施する。さらに、MSIノートPCイメージキャラクター「美星メイ」の特別ステージ、人気コスプレイヤーによるステージ、Eruさん、藍井エイルさん、AKINOさんによるライブステージ、プロオーバークロッカーの清水貴裕さんによる液体窒素オーバークロックチャレンジも行われるという。一般公開日にはじゃんけん大会やSNS投稿キャンペーン、40周年記念スタンプラリーも用意され、来場者参加型の企画が目立つ構成だ。
ビジネスデイは9月17日と9月18日で10時から17時、一般公開日は9月19日が9時30分から17時、9月20日が9時30分から17時、9月21日が9時30分から16時までとなる。
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