ここ数年、バラエティーに本格的な進出を果たしている原 つむぎ（はら・つむぎ）さんが、 18th DVD「Iの未来予想図」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：150分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月23日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

原さんといえば、東坂みゆ（とうさか・みゆ）さんとのコンビ「爆乳パンチ」がM-1グランプリの2025年大会で1回戦突破を達成。2026年1月には「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」にもコンビで登場し、グラビア以外の分野で大幅に知名度を上げている。2月に沖縄で撮影された18th DVDは、彼氏（＝視聴者）とのデートがコンセプトの映像である。

――どんなシーンが楽しめますか？

【原 つむぎ】 ビーチでボール遊びをしたり、プールで大人っぽい黒のビキニ姿を披露したり、バスルームで体の洗いっこをやったりしました。全身にオイルを塗ってダンスをするところもあるし、今作はIカップを揺らすシーンが多めです。

――オススメは？

【原 つむぎ】 朝ベッドで「おはよ、おはよ！」と言いながら（カメラに向かって）キスをするところです。下乳がしっかり見えるショート丈のカーディガンも可愛かったし、みなさんに気に入ってもらえると思います。

――近況はいかがですか？

【原 つむぎ】 最近はよくサウナに行っています。仲の良い爽香（さやか）ちゃんと比留川マイ（ひるかわ・まい）ちゃんと3人でサウナ女子会をやったり、一緒にごはん屋さんに行ったりします。

――爆乳パンチも話題ですね。

【原 つむぎ】 ごはん屋さんのオーナーから「原さんですよね？」「ガキ使を見ました」と言われたりするようになりました。M-1グランプリについては、今年もみゆちゃんと挑戦しようと思っているのでチェックしてほしいです。

9月11日には、待望の3rd写真集「Bloom」を発売。「強風下の大島ロケだったのですが、風と一体になったありのままの姿が見られる写真集に仕上がりました」とPR。発売記念イベントも9月13日、ブックファースト新宿店で開催される予定だ。