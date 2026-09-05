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ソニーがα初のフルサイズ魚眼ズームレンズ「FE 8-14mm F3.5 Fisheye G」を発表

2026年09月09日 00時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

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　ソニーはEマウントのフルサイズミラーレスカメラ用の魚眼ズームレンズ「FE 8-14mm F3.5 Fisheye G（SEL814G）」を発表した。

ソニーが魚眼ズームレンズ「FE 8-14mm F3.5 Fisheye G（SEL814G）」を発表

　ソニー初となるフルサイズ対応のフィッシュアイズームレンズで円形魚眼から対角線魚眼までを1本でカバーし、多彩な魚眼表現を可能にしている。

ソニーが魚眼ズームレンズ「FE 8-14mm F3.5 Fisheye G（SEL814G）」を発表

　価格はオープンで、市場推定価格は約26万円。受注開始は9月29日10時、発売予定日は10月9日となっている。

ズームによる多彩な魚眼表現と
Gレンズならではの高い描写力

 

ソニーが魚眼ズームレンズ「FE 8-14mm F3.5 Fisheye G（SEL814G）」を発表

　FE 8-14mm F3.5 Fisheye Gは、焦点距離を変えることでイメージサークルの大きさが変化する特性を持つ。

　35mmフルサイズセンサー搭載カメラで使用する場合、ワイド端の8mmでは画面中央に円形の像を結ぶ円周魚眼、テレ端の14mmでは画面全体に像が広がる対角線魚眼としての撮影が可能となる。

ソニーが魚眼ズームレンズ「FE 8-14mm F3.5 Fisheye G（SEL814G）」を発表

ソニーが魚眼ズームレンズ「FE 8-14mm F3.5 Fisheye G（SEL814G）」を発表

　また、APS-Cセンサー搭載カメラ（またはAPS-Cクロップ時）では、中間位置で対角線魚眼として使用できる。これにより、1本のレンズで多彩な魚眼効果を使い分けることができる。

　光学系には、ED（特殊低分散）ガラスや非球面レンズ、ED非球面レンズを効果的に配置した13群16枚のレンズ構成を採用している。

ソニーが魚眼ズームレンズ「FE 8-14mm F3.5 Fisheye G（SEL814G）」を発表

　ズーム全域で開放F値3.5の明るさを維持しながら、画面周辺部までGレンズならではの高い解像性能を実現し、色収差などの諸収差を抑制する。さらに、最前面のレンズには指紋や水滴などの付着を防ぎ、容易に除去できるフッ素コーティングが施されている。

ソニーが魚眼ズームレンズ「FE 8-14mm F3.5 Fisheye G（SEL814G）」を発表

　頻繁に使用される3つのズーム位置（8mmの円周魚眼、14mmの対角線魚眼、APS-C時の対角線魚眼の中間位置）でズームリングを固定できるズームロックスイッチを搭載し、意図しない画角のズレを防ぐ。

ソニーが魚眼ズームレンズ「FE 8-14mm F3.5 Fisheye G（SEL814G）」を発表

　フォーカスモードスイッチには、ソニー初となるFH（フォーカスホールド）を新設。マニュアルフォーカス（MF）でピントを合わせた後にFHに切り替えることでピント位置を固定でき、VR撮影や星空撮影などの現場における誤操作を効果的に防止する。

　外形寸法は最大径63.1mm、長さ82.8mm、質量は約314gと、コンパクトさと軽量設計を実現。この小型・軽量性は持ち運びの機動性を高めるだけでなく、2本のレンズを並べて人間の瞳孔間距離（64mm）に近づけた3D VR撮影システムなどの構築にも最適だ。

ソニーが魚眼ズームレンズ「FE 8-14mm F3.5 Fisheye G（SEL814G）」を発表

ソニーが魚眼ズームレンズ「FE 8-14mm F3.5 Fisheye G（SEL814G）」を発表

・レンズ構成：13群16枚（EDガラス、非球面レンズ、ED非球面レンズ採用）
・絞り羽根：7枚（円形絞り）
・焦点距離：8mmから14mm（APS-C換算で12mmから21mm相当）
・開放F値：F3.5（ズーム全域）
・最短撮影距離：0.15m（ズーム全域）
・最大撮影倍率：0.22倍（望遠端）
・外形寸法：最大径63.1mm × 長さ82.8mm
・質量：約314g
・フィルター径：なし（レンズリア部にフィルターを装着できるリアフィルターホルダーを搭載、カッティング用テンプレートが付属）
・防塵・防滴性能：すべての接合部にシーリング処理、スイッチやボタンにシリコンラバー製ガスケットを採用した防塵・防滴に配慮した設計（完全な浸入を防ぐものではない）
・付属品：レンズフロントキャップ（単品販売なし）、レンズリアキャップ、フード（着脱式のALC-SH186）

ソニーが魚眼ズームレンズ「FE 8-14mm F3.5 Fisheye G（SEL814G）」を発表

ソニーが魚眼ズームレンズ「FE 8-14mm F3.5 Fisheye G（SEL814G）」を発表

　付属のレンズフード（ALC-SH186）は対角線魚眼での使用を想定して設計されており、その他のズーム位置ではケラレが発生するが、逆向きに取り付けることですべてのズーム位置でケラレを防ぐことができる。

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