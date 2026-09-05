ソニーがα初のフルサイズ魚眼ズームレンズ「FE 8-14mm F3.5 Fisheye G」を発表

ソニーはEマウントのフルサイズミラーレスカメラ用の魚眼ズームレンズ「FE 8-14mm F3.5 Fisheye G（SEL814G）」を発表した。
ソニー初となるフルサイズ対応のフィッシュアイズームレンズで円形魚眼から対角線魚眼までを1本でカバーし、多彩な魚眼表現を可能にしている。
価格はオープンで、市場推定価格は約26万円。受注開始は9月29日10時、発売予定日は10月9日となっている。
ズームによる多彩な魚眼表現と
Gレンズならではの高い描写力
FE 8-14mm F3.5 Fisheye Gは、焦点距離を変えることでイメージサークルの大きさが変化する特性を持つ。
35mmフルサイズセンサー搭載カメラで使用する場合、ワイド端の8mmでは画面中央に円形の像を結ぶ円周魚眼、テレ端の14mmでは画面全体に像が広がる対角線魚眼としての撮影が可能となる。
また、APS-Cセンサー搭載カメラ（またはAPS-Cクロップ時）では、中間位置で対角線魚眼として使用できる。これにより、1本のレンズで多彩な魚眼効果を使い分けることができる。
光学系には、ED（特殊低分散）ガラスや非球面レンズ、ED非球面レンズを効果的に配置した13群16枚のレンズ構成を採用している。
ズーム全域で開放F値3.5の明るさを維持しながら、画面周辺部までGレンズならではの高い解像性能を実現し、色収差などの諸収差を抑制する。さらに、最前面のレンズには指紋や水滴などの付着を防ぎ、容易に除去できるフッ素コーティングが施されている。
頻繁に使用される3つのズーム位置（8mmの円周魚眼、14mmの対角線魚眼、APS-C時の対角線魚眼の中間位置）でズームリングを固定できるズームロックスイッチを搭載し、意図しない画角のズレを防ぐ。
フォーカスモードスイッチには、ソニー初となるFH（フォーカスホールド）を新設。マニュアルフォーカス（MF）でピントを合わせた後にFHに切り替えることでピント位置を固定でき、VR撮影や星空撮影などの現場における誤操作を効果的に防止する。
外形寸法は最大径63.1mm、長さ82.8mm、質量は約314gと、コンパクトさと軽量設計を実現。この小型・軽量性は持ち運びの機動性を高めるだけでなく、2本のレンズを並べて人間の瞳孔間距離（64mm）に近づけた3D VR撮影システムなどの構築にも最適だ。
・レンズ構成：13群16枚（EDガラス、非球面レンズ、ED非球面レンズ採用）
・絞り羽根：7枚（円形絞り）
・焦点距離：8mmから14mm（APS-C換算で12mmから21mm相当）
・開放F値：F3.5（ズーム全域）
・最短撮影距離：0.15m（ズーム全域）
・最大撮影倍率：0.22倍（望遠端）
・外形寸法：最大径63.1mm × 長さ82.8mm
・質量：約314g
・フィルター径：なし（レンズリア部にフィルターを装着できるリアフィルターホルダーを搭載、カッティング用テンプレートが付属）
・防塵・防滴性能：すべての接合部にシーリング処理、スイッチやボタンにシリコンラバー製ガスケットを採用した防塵・防滴に配慮した設計（完全な浸入を防ぐものではない）
・付属品：レンズフロントキャップ（単品販売なし）、レンズリアキャップ、フード（着脱式のALC-SH186）
付属のレンズフード（ALC-SH186）は対角線魚眼での使用を想定して設計されており、その他のズーム位置ではケラレが発生するが、逆向きに取り付けることですべてのズーム位置でケラレを防ぐことができる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
ASCII倶楽部6100万画素=究極のフルサイズコンデジ「RX1RIII」実写レビュー
-
-
-