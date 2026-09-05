Kindle漫画セール情報「推し漫」 第255回
人は夢を口にすることで歩き出せる『ありす、宇宙までも』【Amazonマンガ週末祭】
2026年09月05日 16時00分更新
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9月第1週（9月4～6日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「口コミで話題の作品」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。その中から、今回は売野機子センセイの『ありす、宇宙までも』をご紹介。
「宇宙」と書いて「どこ」と読む。歌詞みたいなタイトルの漫画
『ありす、宇宙（どこ）までも』は、今いる場所からはるか遠い目標へ向かう物語です。主人公の中学生・朝日田ありすは、言葉や学習につまずきを抱えながら、日本人初の女性宇宙飛行士コマンダーを目指します。
夢はでっかく。
しかし、でっかい夢を掲げたのは漫画の主人公だけではありません。著者の売野機子センセイは、『ありす、宇宙までも』の連載開始時、編集部に「この漫画で絶対に1位を獲る！」と宣言していたそうです。
そして2025年、『ありす、宇宙までも』は、実際に「マンガ大賞2025」の大賞を獲得しました。
とは言っても、売野センセイが本作の企画に至るまで、一直線に来たわけではありません。少年誌向けの作品を何年も考え、連載会議になかなか通らない時期が続いたと振り返っています。現在の物語も、最初から宇宙飛行士漫画として完成していたわけではなく、ありすと犬星が一緒に勉強する物語に、後から「宇宙」という大きな目標が加わって形になりました。作品も作者も、まず遠いところにゴールに置いているんです。
ありすにとって宇宙飛行士は、学力も語学力も必要で、文字通り地上から遠い職業です。売野センセイも、宇宙を「一番遠い目標」として設定したと説明しています。そして作者自身は、連載開始時に「マンガ大賞1位」を目標に置いた。
今の自分からは遠すぎる場所でも、とりあえず目標として言葉にしてしまうことの強さは、本作のテーマと通づるところがあります。売野センセイのほうは、ひと足早く一つ目の大目標へ到着しました。本作の、ありすはどこまで行くんでしょうねぇ。
最新・第7巻からは、新章・学校編が開幕！
スペースキャンプでコマンダーの何たるかを学んだありす達の学園生活は？
ありす、宇宙までも
売野機子 (著)
全7巻（続巻）
5,313円 ＋ポイント還元 2,660 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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