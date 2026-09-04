AMD Ryzen 9・RTX 5070搭載PCが5万2000円オフ、パソコンショップSEVENで限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて、9月6日0時から9月6日23時59分まで「2026/9/6 24時間限定セール」を実施する。対象は最新のゲーミングPCとデスクトップPC計10商品で、最大52,000円オフとなる。購入はセール特設ページおよび各製品ページから行える。

注目商品のひとつが「ZEFT R63E」だ。AMD Ryzen 9 9950XとGeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリ、1TB SSDを組み合わせたミドルタワー構成で、Windows 11 Home 64ビット版を搭載する。通常535,800円から52,000円オフの483,800円（税抜）となり、送料無料で提供される。高負荷なゲームや動画編集、3Dレンダリングなど、マルチコア性能とグラフィックス性能を重視する用途に向く構成だ。

もう一方の「SR-u5-4260B/S1ND」は、Intel Core Ultra 5-250K Plus、16GB DDR5メモリ、1TB SSDを備えたマイクロタワーPCだ。チップセットはIntel B860、電源は650W 80Plus Bronzeとなる。通常199,800円から3,000円オフの196,800円（税抜）で、こちらも送料無料だ。省スペース性を重視しつつ、日常用途から軽めのクリエイティブ作業まで幅広く使いたい層に合う。

さらに「SR-ar9-9270U/S9ND」もセール対象だ。AMD Ryzen 9 9900X、32GB DDR5メモリ、1TB SSD、CoolerMaster MasterFrame 600 Blackケースを採用し、650W 80Plus Bronze電源を組み合わせる。通常308,800円から21,000円オフの287,800円（税抜）で、性能と見た目のバランスを意識したいユーザーに適する。対象10商品はいずれも限定期間のみの価格となるため、購入を検討するなら特設ページで早めに確認したい。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。