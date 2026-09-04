Insta360がオズポケ4のガチ対抗機＝一眼のジンバルカメラ「Luna Pro」を発表＝実機レビュー

Insta360は、ライカと共同開発した新型ジンバルカメラ「Luna Pro」を発表した。ライカのズミクロン（Summicron）レンズと次世代の1インチ8Kセンサーを搭載、すでに発売となっている二眼の「Luna Ultra」の下位モデルとなる。
DJIの最新ジンバルカメラは「Osmo Pocket 4」が一眼で、二眼の「Osmo Pocket 4P」が後から発売となったが、Insta360は先に二眼の「Luna Ultra」が出て、今回一眼の「Luna Pro」が発売となる。つまり、「Luna Pro」のライバルは「Osmo Pocket 4」だ。
「Luna Pro」の価格は標準版が8万3200円、クリエイターキットが10万1900円で、標準版では「Luna Ultra」の11万9800円より3万6600円安い。
スペックとしては、「Luna Ultra」の望遠カメラがなく、メインカメラのスペックはほぼ同等で、本体デザインも同じくディスプレー部が取り外せてリモコンとなる。
カメラが1台なので、AIイメージングチップは3個から2個となり、望遠カメラがないぶん、最大ズームは12倍ではなく4倍となる。
「Luna Ultra」にはある2億画素のワイドスクリーン写真機能が「Luna Pro」ではなくなっているが、「Luna Pro」では4K30Pの縦型動画が撮影できるようになっている。
カメラはフルサイズ換算20mmの画角でF1.8、最短撮影距離は9cm。1型8KセンサーとデュアルAIチップ（Dual AI Chip）を組み合わせることで、暗所での撮影において優れたパフォーマンスを発揮する。
最大8K30fpsのDolby Vision撮影に加え、4K120fpsのスローモーション撮影に対応する。さらに、独自の4Kクラリティズーム（4K Clarity Zoom）と最大4倍のハイレゾズーム（HighRes Zoom）により、高い画質を維持したまま被写体へ近寄ることが可能だ。静止画は最高で3700万画素（7040×5288ドット）。
色再現性においては、プロフェッショナルな編集に対応する10-bit I-Logによる撮影をサポートし、シネマティックな色表現を可能にしている。
また、縦位置での撮影やSNS向けのコンテンツ制作が容易に行える設計が施されている。
本体には着脱式の2インチOLEDタッチスクリーンを採用しており、タッチスクリーンを回転させるだけで、すぐに共有可能な4K30fpsの縦位置動画を撮影できる。
ポートレート撮影機能も充実しており、王道の80mmポートレート撮影、4K60fpsのポートレート動画、そして4Kのライブフレーム（Live Frame）写真を直接カメラからキャプチャすることが可能だ。さらに、肌の質感を整えて顔色を明るく見せる高度なビューティーモードも備えている。
3軸の手ブレ補正（3-axis stabilization）を搭載し、動きながらでも滑らかで安定した映像を記録できる。追跡機能にはディープトラック5.0（Deep Track 5.0）や、迅速なフォーカスが可能なラピッドフォーカス（Rapid Focus）を採用している。グループトラック（Group Tracking）やオートトラック（Auto Tracking）などの自動追跡機能により、狙った被写体を逃さず容易に捉え続けることができる。
内蔵ストレージは47GB搭載で、microSDカードスロットを搭載。バッテリーは1550mAhで240分稼働、充電は23分で80%可能だ。カメラのサイズは 52.78×155.7×47mm（「Luna Ultra」は52.4×169.9×38.5mm）で、重量は黒が215g、白が218g（同233g・235g）だ。
・センサーサイズ：次世代1インチ8Kセンサー
・レンズ：ライカのズミクロン（Summicron）レンズ
・イメージプロセッサー：デュアルAIチップ
・ディスプレイ：着脱可能で回転式の2インチOLEDタッチスクリーン
・手ブレ補正：3軸ジンバルスタビライゼーション
・最大解像度・フレームレート：8K30fps（Dolby Vision対応）、4K120fps（スローモーション対応）
・ズーム：4Kクラリティズーム、最大4倍ハイレゾズーム
・カラープロファイル：10-bit I-Log
・縦位置動画撮影：4K30fps
・ポートレート機能：80mmポートレート、4K60fpsポートレート動画、4Kライブフレーム写真、ビューティーモード
・トラッキング：ディープトラック5.0、ラピッドフォーカス、グループトラック、オートトラック
・音声：Insta360 Micシリーズの直接サポート
・バッテリー駆動時間：最大4時間
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