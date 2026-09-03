最大8万5000円引き！ パソコンショップSEVENのゲーミングPC限定セール、対象は全10モデル

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、9月5日に「2026/9/5 24時間限定セール」を開催する。期間は9月5日0:00から9月5日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大85,000円オフとなる特別価格を用意する。販売は同社の公式通販サイト「パソコンショップSEVEN」で行い、対象は全10商品となる。

目玉となるのは、GeForce RTX 5080を搭載した「ZEFT Z55HS」だ。Intel Core Ultra7-265KF、64GB DDR5メモリ、2TB SSD、850W 80Plus Gold電源を備えたミドルタワー構成で、通常784,800円（税抜）から85,000円オフの699,800円（税抜）で提供する。送料無料となり、ハイエンドゲームや動画編集など高負荷用途を見据えた構成だ。

ほかにも、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070を組み合わせた「ZEFT R63P」は、32GB DDR5メモリと1TB SSDを搭載し、通常496,800円（税抜）から49,000円オフの447,800円（税抜）となる。Intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5070を採用した「ZEFT G62BH」も、32GB DDR5メモリ、1TB SSD、850W 80Plus Gold電源を備え、通常477,800円（税抜）から48,000円オフの429,800円（税抜）で販売する。

いずれのモデルもWindows 11を標準搭載し、用途に応じてCPUやGPU、ケース構成が異なるため、ゲーム、配信、制作作業などの目的に合わせて選びやすい。購入は各商品ページ、または9月5日限定のセール特設ページから行う構成だ。対象商品や在庫状況は変動する可能性があるため、早めの確認が有効だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。