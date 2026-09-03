ゲーミングPCが最大14万6000円安い！ パソコンショップSEVENの1日限定セール

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて9月4日限定の「2026/9/4 24時間限定セール」を実施する。開催期間は9月4日0:00から9月4日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大146,000円オフとなる内容だ。購入はセール特設ページから行えるという。

セールの目玉となるのは、ZEFT R69Fだ。AMD Ryzen 7 9850X3DとGeForce RTX 5090を搭載し、メモリは64GB DDR5、ストレージは1TB SSDと2TB HDDの組み合わせになる。OSはWindows 11 Pro 64ビット版で、ミドルタワーケースと1200W 80Plus Gold電源を採用する。通常1,419,800円から146,000円オフの特価1,273,800円（税抜）、送料無料となる。

そのほか、AMD Ryzen 9 9900XとRadeon RX 9060XTを備えるZEFT R60FOは、32GB DDR5と1TB SSDを搭載し、特価344,800円（税抜）で送料無料だ。intel Core Ultra7-265KFとGeForce RTX 5050を組み合わせたZEFT Z59AQは、16GB DDR5と1TB SSDを備え、特価266,800円（税抜）で送料無料となる。いずれも用途に応じて、ゲーム向けの高性能構成から、扱いやすいミドルクラスまで選べる内容だ。

セール対象は全10商品で、特設ページには各モデルの詳細仕様と購入導線がまとめられている。限定期間が1日だけのため、狙いの構成がある場合は早めの確認が有効だ。パソコンショップSEVENの24時間限定セールは、最新パーツ搭載機を通常より手頃に導入したいユーザーに向く企画となっている。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。