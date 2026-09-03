令和最強の妹系としてオファーが相次ぐ入間ゆい（いるま・ゆい）さんが、9th DVD「もしも入間ゆいがカノジョだったら」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：152分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月1日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

7月26日に開催された「Cosket -コスケット- Vol.9」では、制服美少女誌「Cream」のブースで売り子として人気を集めた入間さん。4月に奄美大島で撮影された今作はタイトル通りだが、視聴者が入間さんと恋仲になるという夢のような物語だ。

――どんなシーンを撮りましたか？

【入間ゆい】 ビーチに行ってはしゃいだり、ベッドの上で飛び跳ねたり、特技の柔軟ポーズを披露したり。メイド水着で魅せるシーンもあるし、ファンのみなさんが入り込みやすくて楽しい映像になりました。

――オススメは？

【入間ゆい】 やっぱり一番自分らしいと思うので、制服姿のシーンを推したいです。今回は屋外で遊んでから、制服を着たままバスタブに浸かるという新たな挑戦も。下はスクール水着だったし、見どころの多い展開になっています。

――ほか注目は？

【入間ゆい】 布団が敷かれた畳の部屋で、可愛いパジャマ姿を披露するところです。体をツンツン触ったりしながら微笑んでいるのですが、パジャマを脱ぐと大人っぽい紺色のランジェリー。ちょっと背伸びをした表情とかも楽しめます。

――ファンから評判は？

【入間ゆい】 メイド水着で写真を撮らせてあげるシーンに「いいね」の声が集まりました。普段の撮影会でも、この設定を活かした動画メッセージが欲しいという方がいたほど。作品以外のところにも応用されています（笑）。

2026年5月に創刊されたグラビア誌「my fave（マイ・フェイブ）」の姉妹誌となる、8月27日発売の「my fave（マイ・フェイブ）Visual vol.1」の表紙にも起用。9月4日にHMV＆BOOKS SHIBUYAにて、発売記念トークショーも開催されるので要チェックだ。