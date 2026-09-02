【全巻99円】なぜ『鈴木先生』の生徒たちは些細な問題も大真面目に考えるのか？【Kindle漫画セール情報】

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長谷川博己主演でドラマ化もされた異色の学園漫画『鈴木先生』、外典1巻を含む全12巻が、全巻99円セール中です！

『鈴木先生』は、主人公・鈴木先生をはじめ、クラスの生徒たちも、ちょっとした問題でも、とにかく大真面目に、なんでも真剣に考えるのがかなり異質な学園漫画です。舞台は緋桜山中学校。しかしながら、中学生がここまで考える!? 的な展開がめちゃくちゃ多い。私の中学時代はもっとアホで、ほぼ何にも考えておらず、だいぶ流されて生きていたように思いますが、本作に登場する生徒たちは違います。



しかし、この鈴木先生のクラスの濃さにはちゃんと理由があります。



武富健治センセイによると、『鈴木先生』で扱った具体的なエピソードには、ご自身が20代から30代に経験した複雑な人間関係や問題がかなり下敷きとして使われているそうです。ただし、それを大人の社会そのままで描くのではなく、給食や掃除、多数決といった中学生の日常へ置き換えた、武富センセイ曰はく、「寓話化」したと説明しています。



要するに、中学生の些細な悩みを大げさに描いたのではなく、大人が抱える面倒な問題を、中学校という小さな社会へ縮めていたわけです。そう思うと、あの異様に長いクラス討論も違って見えてきます。



多数決ひとつ取っても、そこには公平とは何か、少数派をどう扱うか、ルールに従えばそれで正しいのか、といった大人の社会でも簡単には答えの出ない問題が詰まっています。それを会社や政治の話にせず、教室へ置いた話、それが『鈴木先生』の核なんです。



武富センセイは、若いころドストエフスキーやトーマス・マンなどを読み（すでに出発点がエンタメじゃないところがもうね）、生々しい人間の葛藤を漫画で描けないか考えていたとも語っています。『鈴木先生』は学校問題を大人向けに深く描いた漫画、というより、大人の問題をいったん中学校サイズまで小さくして、もう一度みんなに考えさせる漫画なのです。

『鈴木先生』と言えば何と言っても小川蘇美……と思わなくもない。それもある種、大人の抱える問題なのか？？

鈴木先生

武富健治 (著)

全12巻（完結）

1,188円 (各巻99円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

緋桜山中学校の国語教師・鈴木章は、2年A組の担任を務める若い教師。熱血漢でも超人的な問題解決者でもないが、生徒の間で起きる小さな違和感を見過ごさず、独自の教育理論で向き合おうとする。



給食を巡る対立、掃除当番の不公平、恋愛、性、避妊、校内演劇、生徒会選挙――。事件そのものは日常的でも、背景には多数決の暴力、善良な生徒への負担、教師と生徒の権力差など、簡単には答えを出せない問題が隠れている。鈴木先生は、“手のかかる生徒”だけでなく、普段は問題を起こさず、大人の期待に応え続ける生徒の苦しみにも目を向ける。



一方、鈴木自身も完璧ではなく、教え子の小川蘇美に強く惹かれ、恋人の秦麻美との関係や教師としての倫理に苦悩する。また、鈴木は理想的な教育者であろうと努力するが、それと同時に、クラスを自分の手で制御したいという気持ち、自分の教育理論が正しいと証明したいという欲求も持っている。良い教師たらんとする鈴木先生の、理想と現実、欲望と理性の間で揺れる葛藤を交えて描く異色な学園ドラマ。