AMD Radeon RX 9000シリーズで『鬼武者』を堪能！ TSUKUMOが動作確認済みPCを発売

ヤマダデンキはTSUKUMOブランドのゲーミングPC「G-GEAR」から、『鬼武者 Way of the Sword』動作確認済PCを8月26日に発売した。販売はツクモネットショップとツクモ各店舗、法人営業部で取り扱い、標準構成の価格は369,800円と259,800円の2モデルだ。AMD Radeon RX 9000シリーズを核に、最新世代のゲーム体験を見据えた構成となる。
上位モデル「GE7A-B261BH/OM」はAMD Ryzen 7 9700XとRadeon RX 9070 XT、32GBメモリ、1TB NVMe SSDを備える。下位モデル「GB5A-A261B/OM」はAMD Ryzen 5 7500FとRadeon RX 9060 XT、16GBメモリ、1TB NVMe SSDを搭載する。いずれもWindows 11 Homeを採用し、BTOによるカスタマイズにも対応する構成だ。
AMD Radeon RX 9000シリーズはRDNA 4演算ユニットと強化されたレイトレーシング機能、AMD FidelityFX Super Resolution 4によるAIアップスケーリングに対応する。高精細な映像表現とスムーズなフレームレートの両立を狙えるため、ダークファンタジー調の『鬼武者 Way of the Sword』の世界観をより深く味わいたい読者に向く製品だ。TSUKUMOは国内指定工場での組み立てと長年のパーツ販売ノウハウを強みに、品質と納期の両立を図るという。
購入方法は、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.、ツクモ名古屋1号店、DEPOツクモ札幌大谷地店、ツクモLABI1なんば店、ツクモ福岡店、ツクモネットショップ、法人営業部での注文となる。『鬼武者 Way of the Sword』の動作確認済みモデルとして選びやすく、用途や予算に応じて2モデルから選択できる点が特徴だ。
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