FPS向け300Hzゲーミングモニター登場！ MSI「MAG 255PXF」は3万1800円前後

エムエスアイコンピュータージャパンは8月27日、eスポーツ向けゲーミングモニター「MAG 255PXF」を発売した。価格は3万1800円前後の見込み。24.5インチのフルHD表示に対応し、300Hzの高リフレッシュレートと0.5ms（GTG、最小値）の応答速度を備える点が特徴だ。

MAG 255PXFは、従来のIPSパネルより高速駆動に対応したRAPID IPSパネルを採用することで、残像感を抑えた映像表示を実現する。FPSやレースゲームのように画面の動きが激しいタイトルでも、滑らかな描写を保ちやすいという。さらにAIビジョン機能により明度と彩度を自動調整し、FreeSync Premiumによってティアリングやスタッタリングを抑制するため、より安定したゲーム体験につながるとしている。

機能面では2W＋2Wのスピーカーを内蔵し、PCだけでなくゲーム機やストリーミングデバイスの音声再生にも対応する。スタンドは高さ調整に加えて左右90度回転が可能で、縦表示を使うゲームやSNS閲覧にも便利だ。加えてアンチフリッカーとブルーライトカット機能を備え、長時間のプレイや視聴でも目への負担を軽減する設計となる。