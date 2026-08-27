Thunderbolt 5対応の外付けGPU登場！ RTX 3060搭載で最大5画面出力

シー・エフ・デー販売は、代理店を務めるSparkle Computer社の新製品として、外付けGPUボックス「TCX-280DF/RTX 3060-12GB」を8月28日に発売する。価格は180,800円前後の見込み。ホストPCとの接続には最大120Gbps級の帯域に対応するThunderbolt 5を採用し、クリエイティブ用途やマルチディスプレイ環境を強化する製品だ。
「TCX-280DF/RTX 3060-12GB」は、NVIDIA GeForce RTX 3060 12GBを内蔵し、映像編集、3Dデザイン、AI系の処理などでGPU性能を活用したいユーザーを想定したモデルだ。Thunderbolt 5アップストリームポートは85W Power Deliveryに対応し、接続したノートPCへ給電しながら利用できる。さらにThunderbolt Shareにも対応し、2台のPC間で機器やファイルを共有しやすい点も特徴だ。
映像出力まわりは、DisplayPortを4基備え、Thunderbolt出力も組み合わせることで最大5画面のマルチディスプレイ環境に対応する。周辺機器接続ではUSB 3.2 Gen 2 Type-Aを2基、2.5ギガビットLANポートを1基搭載し、デイジーチェーン接続にも対応。外付けGPUとしての拡張性に加え、1台で入出力をまとめやすい構成だ。
本体サイズはおよそ幅170×奥行149×高さ59mmで、縦置きスタンドを含む。対応OSはWindows 10およびWindows 11で、保証期間は1年となる。
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